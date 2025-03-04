В России заработало массовое производство недорогих чипов в металлополимерных корпусах

НИИЭТ начал упаковывать чипы в пластиковые корпуса

В Воронеже запущено производство первой серийной партии микросхем с использованием недавно заработавшей линии по упаковке электронных полупроводниковых компонентов в металлополимерные корпуса. Линию развернул НИИ электронной техники (НИИЭТ), входящий в состав ГК «Элемент». Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

Количество и наименование микросхем, которые будут выпущены в рамках первой партии, не уточняется. Однако в НИИЭТ рассчитывают упаковать в корпуса данного типа около 3,5 млн изделий до конца 2025 г.

Возможности линии в дальнейшем позволят при необходимости нарастить объем выпускаемой продукции до 10 млн изделий в год, что, как ожидают в НИИЭТ, позволит удовлетворить потребности в услугах корпусировки не только самого института и компаний группы «Элемент», но и сторонних клиентов.

АО НИИЭТ НИИЭТ запускает производство первой серийной партии микросхем в металлополимерных корпусах

Заказчиками выпускаемой на новой линии электронной продукции будут преимущественно отечественные компании, представляющие гражданский сектор. На них долю, как ожидается, станет приходиться до 70% отгруженных чипов в пластиковых корпусах.

Возможности линии

Новая линия рассчитана на выпуск продукции гражданского назначения и позволяет выполнять корпусирование микроконтроллеров, микропроцессоров, преобразователей питания, интерфейсных интегральных микросхем, модулей усиления мощности, кремниевых и нитрид-галлиевых СВЧ-транзисторов в металлополимерных корпусах типа QFP, QFN, SOT, SOIC и TO.

В частности, на мощностях предприятия планируется сборка энергоэффективных микроконтроллеров К1921ВГ015 собственной разработки НИИЭТ. К1921ВГ015 представляет собой «32-разрядный ультранизкопотребляющий микроконтроллер», построенный на базе открытой и свободной архитектуры RISC-V. Он может применяться в медицинской аппаратуре, бытовых приборах учета потребления электроэнергии и газа.

Профинансировано ФРП

Проект реализован при поддержке Минпромторга России и финансовом участии Фонда развития промышленности (ФРП). Последний, как ранее писал CNews, выдал ГК «Элемент» заем на льготных условиях в размере 616 млн руб. в рамках программы «Комплектующие изделия».

Всего же на строительство и оснащение новой линии ГК «Элемент», в которую помимо НИИЭТ также входит отечественный производитель чипов – компания «Микрон», израсходовала около 790 млн руб.

Новая технологическая площадка для упаковки электронных компонентов в металлополимерные корпуса была запущена в сентябре 2024 г. Ранее НИЭЭТ на своем воронежском предприятии запустила мощности по производству электронной компонентной базы, провела модернизацию кристального производства, которая была необходима для выпуска сверхбольших интегральных схем (СБИС) и мощных СВЧ-транзисторов.

Корпусирование и металлополимеры

Корпусирование, или упаковка интегральной схемы – один из финальных этапов ее производства, на котором полупроводниковый кристалл устанавливается в защитный корпус, который также может служить для отвода тепла. Корпус может выполняться из различных материалов – например, керамики, металлов, полимеров или композитов. Выбор конкретного материала может быть обусловлен условиями планируемой эксплуатации готового продукта.

Металлополимер, также известный как металлонаполненный пластик, – класс композиционных материалов, состоящих из пластмассы с добавлением металлов или их сплавов, к примеру, в виде порошка.

Применение металлополимеров при изготовлении корпусов интегральных микросхем, как ранее писал CNews, для заказчика обходится дешевле в сравнении с выбором в пользу металлостекла и металлокерамики. снижение цены достигается благодаря экономии драгоценных металлов и менее затратному производственному циклу, в котором совмещены технологические операции изготовления корпусов и полной герметизации интегральных микросхем.

Некоторые факты о ГК «Элемент»

Группа компаний «Элемент», в состав которой входят НИИЭТ и «Микрон», была создана в 2019 г. путем объединения активов, принадлежавших «Ростеху» и «АФК Система». Она создавалась с целью организации единого национального центра компетенций в области микроэлектронной компонентной базы и в обеспечении технологического суверенитета России в этой области.

В январе 2024 г. CNews сообщил о том, что ГК «Элемент» состоит из 10 центров разработки и восьми фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

В марте 2024 г. группа объявила о планах по первичному размещению акций (IPO), а в середине мая 2024 г. уточнила, что намерена выйти на «СПБ Биржу» и предложить акционерам 10% акций.

В конце мая 2024 г. ГК «Элемент», как и обещала, провела IPO на «СПБ Бирже». Объем размещения составил 15 млрд руб. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона – 223,6 руб. за 1 тыс. обыкновенных акций, капитализация компании составила 105 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2024 г. ГК «Элемент» отчиталась о выручке в размере 19,8 млрд руб., увеличившейся на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Рост доходов по основному направлению бизнеса – электронной компонентной базе – составил 32%. Чистый долг группы уменьшился на 74%, до 2,3 млрд руб.

Капитальные затраты группы за первые шесть месяцев 2024 г. достигли 5,2 млрд руб., тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 2,8 млрд руб.