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ГК «Элемент» разработает отечественные модули для спутниковых навигационных систем

Группа компаний «Элемент», российский производитель микроэлектроники, начала разработку отечественных модулей для работы навигационной аппаратуры потребителей глобальных спутниковых навигационных систем (НАП ГНСС), чтобы в ближайшее время заместить ими импортные аналоги.

Группа компаний «Элемент» является российским разработчиком и производителем микроэлектроники. В состав ГК «Элемент» входят 10 центров разработки и 8 фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК «Элемент» имеет применение в различных отраслях экономики: в том числе используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации, элементах управления на транспорте и др.

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Цифровизация

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