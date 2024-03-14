Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» планирует IPO. Оно может стать крупнейшим за последние годы

Группа компаний «Элемент» собирается выйти на биржу до конца 2024 г. Компания планирует масштабную инвестпрограмму и хочет привлечь 10–15 млрд руб.



Планы IPO

ГК «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 г. Если ее ожидания по капитализации оправдаются, это IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение) может стать самым крупным для российского технологического сектора за последние несколько лет, пишут «Ведомости».

«Элемент» планирует привлечь 10–15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы. Группа рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд руб.

О планах компании изданию рассказали четыре собеседника, знакомых с ходом подготовки к IPO.

Крупная сделка на растущем рынке

«Элемент» рассчитывает на большой интерес со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов, так как является лидером на поддерживаемом госсектором растущем рынке микроэлектроники России, рассказал один из собеседников газеты.

Фото: freepik Выйти на IPO в 2024 г. планирует ГК «Элемент»

Эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак считает оценку в 100–150 млрд руб. «вполне справедливой».

ГК «Элемент» — это совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и АФК «Система», созданное в 2019 г. Основная цель партнерства состояла в создании единого национального центра компетенций в области микроэлектронной компонентной базы и в обеспечении технологического суверенитета России в этой области.

В состав ГК «Элемент», как сообщили CNews в январе 2024 г. ее представители, входят 10 центров разработки и восемь фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК «Элемент» имеет применение в различных отраслях экономики: в том числе используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации, элементах управления на транспорте и др.

«Элемент» — единственный производитель чипов для загранпаспортов в России, а чипы для банковских карт производит кроме него еще только одна компания, прокомментировал «Ведомостям» основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов. В 2023 г. ГК «Элемент» увеличила производство чипов для документов и банковских карт более чем в 2,5 раза до 7,5 млн штук, сказал он.

Финансовые показатели компании не раскрываются. Последние имеющиеся данные опубликованы за 2021 г. Так, выручка группы составила 700,7 млн руб. при чистой прибыли 362,5 млн руб.

Российские ИТ-IPO

На сегодняшний день ИT — самый интересный сектор, который сейчас выходит на биржу, считает эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. По его мнению, микроэлектроника — привлекательный бизнес для инвестора, автоматизация жизни и бизнеса растет, так как микросхемы используются повсеместно.

«Последние пару лет отрасль получила существенный импульс для роста на фоне импортозамещения и роста госзаказа, — отметил руководитель группы по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитала» Александр Абрамян. — По данным Минпромторга, в 2023 г. на господдержку сектора выделили 150 млрд руб., а в 2024 г. – 210 млрд, так что потенциал отечественных компаний здесь действительно огромный».

До октября 2023 г. из российских технологических компаний на бирже были представлены только интернет-холдинги «Яндекс» и VK , сервис кикшеринга Whoosh, разработчики Softline и Positive Technologies. Такие сведения приводят «Ведомости».

В октябре 2023 г. на Мосбиржу вышла ГК «Астра», производитель защищенного инфраструктурного ПО. Цена предложения определена действующими акционерами компании в размере 333 руб. за одну акцию компании, что соответствовало верхней границе ценового диапазона. В результате IPO по указанной цене за акцию рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб.

Разработчик финансового ПО «Диасофт» тоже в феврале 2024 г. провел IPO по верхней границе ценового коридора — 4,5 тыс. руб за одну акцию. Объем размещения составил 4,14 млрд руб., капитализация компании составила 47,25 млрд руб.

По мнению Примака, интерес к IPO больше говорит о настроениях инвесторов: слишком сильно рынок вырос за последние два года. «Слишком высок «эффект базы» в топ-10 компаниях, и они не способны расти дальше в разы, — полагает он. — Надо искать новых лидеров».

В декабре 2023 г. CNews выяснил, что одна из крупнейших групп компаний на российском ИТ-рынке — «Ланит-Холдинг» меняет организационную форму с ООО на АО. Эксперты увидели причину смены формы собственности в подготовке к публичному размещению акций IPO .