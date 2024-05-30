Владелец «Микрона» получил на бирже оценку в 105 миллиардов

ГК «Элемент» провела IPO на «СПБ Бирже». Объем размещения составил 15 млрд руб. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона - 223,6 руб. за 1 тыс. акций, капитализация компании составила 105 млрд руб.

Итоги IPO ГК «Элемент»

Группа компаний (ГК) «Элемент» осуществила первичное размещение акций (IPO) на «СПБ Бирже». Цена размещения составит 223,6 руб. за лот из 1 тыс. акций. Это соответствует нижней границе ранее объявленного ценового диапазона - 223,6-284,4 руб. за один лот.

Объем размещения составил 15 млрд руб. (с учетом стабилизационного пакета). Были проданы акции, полученные в результате допэмиссии. Капитализация компании составила 105 млрд руб. (с учетом привлеченных средств). Доля акций в свободном обращении составит (free-float) 14,3%. Торги акциями стартуют 30 мая под тикером ELMT.

В ГК «Элемент» сообщили, что при размещении розничным инвесторам была предоставлена приоритетная аллокация (доля удовлетворенных заявок на покупку акций). Итоговые аллокации примерно поровну распределены между розничными и институциональными инвесторами.

В течение 30 дней после размещения будет действовать механизм стабилизации, предполагающий продажу 15% от объема размещения. В течение 180 дней после размещения компания и ее основные акционеры берут на себя обязательства не продавать принадлежащие им акции.

Что представляет из себя и кому принадлежит ГК «Элемент»

ГК «Элемент» была создана в 2019 г. путем объединения активов АФК «Система» и госкорпорации «Ростех» в сфере микроэлектроники. В частности, от АФК «Система» в группу был передан зеленоградский микроэлектронный завод «Микрон». Также группа стала владельцем доли в «Ангстрем», конкуренте «Микрона».

При создании холдинга структуры АФК «Система» получили в нем 50% плюс одну акцию, структуры «Ростеха» (включая холдинг «Российская электроника») - 50% минус одну акцию. У ГК «Элемент» насчитывается девять производственных активов, 10 дизайн-центров и фабрика по корпусированию в Китае.

Финансовые показатели ГК «Элемент»

В 2023 г. выручка ГК «Элемент» выросла на 46% на 35,8 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) в 2023 г. вырос на 68% и составил 87 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA составила 24,2%. Чистая прибыль выросла на 93% и составила 5,3 млрд руб. Свободный денежный поток составил 7,2 млрд руб.

Чистый долг на конец 2023 г. составлял 10,9 млрд руб. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA - 1,3. Капитальные затраты в 2023 г. составили 11,8 млрд руб., из которых 6,2 млрд руб. пришлись на государственные субсидии.