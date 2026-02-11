Разделы

Arbyte Alkazar


СОБЫТИЯ

11.02.2026 Подтверждена совместимость вычислительной техники Arbyte и ОС «Ред ОС» 1
03.06.2014 Система виртуализации рабочих мест на базе Nvidia GRID протестирована на совместимость с CAE Fidesys 1
08.06.2010 Arbyte представил новый компактный сервер Alkazar R2D56 3
02.09.2009 Arbyte представила обновленную модель сервера Alkazar R1D55 2
24.02.2009 БГТУ им. В.Г. Шухова развернул PLM-систему TeamCenter на оборудовании Arbyte 2
12.12.2007 Arbyte выпустила высокопроизводительные вычислительные платформы 2
09.06.2006 Сервер Arbyte Alkazar: новое решение для инженерных расчетов 2
29.03.2005 Arbyte выпустила новое поколение серверных систем 5
04.12.2002 "Арбайт Компьютерз" представляет серверы на базе новых Intel Xeon 4

Arbyte Alkazar и организации, системы, технологии, персоны:

Arbyte - Арбайт Компьютерз 114 8
Intel Corporation 12577 6
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Broadcom - VMware 2510 1
Fidesys - Фидесис 28 1
Citrix Systems 845 1
SAS Institute 1040 1
Nvidia Corp 3777 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 25 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 6
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 715 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1568 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 478 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1615 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1073 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 546 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 2
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 2
DDR - Double data rate 2945 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3804 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1747 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4236 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1455 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1718 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 326 1
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 258 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 351 1
Вентилятор - Fan 1030 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12730 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12408 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6183 1
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 361 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1403 7
Arbyte CADStation 12 2
Intel Xeon Woodcrest 18 1
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 1
Aladdin HASP SRM - Hardware Against Software Piracy - мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты программ и данных от незаконного использования и несанкционированного распространения 29 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 1
Dassault Systemes - Catia 80 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 1
Arbyte StoreX 2 1
Intel Server Management 12 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 363 1
Intel Core - Семейство процессоров 1240 1
Citrix XenDesktop 100 1
Siemens Teamcenter 68 1
Nvidia GRID vGPU 55 1
Citrix XenServer 94 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 85 1
Nvidia Quadro GPU 277 1
Linux OS 11019 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1353 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 473 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
