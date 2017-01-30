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Arbyte CADStation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.01.2017 «Арбайт» начала поставки VR-систем на базе российского ПО VR Concept 2
20.03.2014 Arbyte предложила расчетную систему с водяным охлаждением 2
24.07.2013 Arbyte представила новые модели графических станций на базе Nvidia Quadro K6000 4
27.07.2010 Arbyte выводит на рынок новые графические станции на базе Quadro FX от Nvidia 3
24.02.2009 БГТУ им. В.Г. Шухова развернул PLM-систему TeamCenter на оборудовании Arbyte 1
01.07.2008 Arbyte обновил модельный ряд профессиональных графических станций 5
27.02.2008 Обновлен модельный ряд графических станций Arbyte 1
12.12.2007 Arbyte выпустила высокопроизводительные вычислительные платформы 3
20.12.2006 Arbyte обновил модельный ряд профессиональных графических станций 3
26.08.2005 Arbyte VizioCenter: новая система стереовизуализации 1
27.06.2005 ERP и САПР: полная интеграция не нужна? 1
05.03.2004 АСКОН и Arbyte стали партнерами 1

Публикаций - 13, упоминаний - 28

Arbyte CADStation и организации, системы, технологии, персоны:

Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 12
Nvidia Corp 4002 7
Intel Corporation 12811 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
ANSYS 94 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Крок - Croc 1964 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
VR Concept - ВР Концепт 18 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
DP Technology - Hexagon - MSC Software 10 1
Tesla Motors 461 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Kaspi Bank 31 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 1
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 392 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 5
Nvidia Quadro GPU 279 5
Arbyte Alkazar 11 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Arbyte VizioCenter 1 1
Arbyte WS 1 1
Nvidia Tesla GPU 198 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Dassault Systemes - SolidWorks 133 1
Аскон - Лоцман:PLM 100 1
Siemens Teamcenter 73 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 39 1
Intel Core Quad 123 1
Dassault Systemes - Catia 84 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 1
Голиков Александр 17 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
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Английский язык 7030 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
Белые ночи САПР 21 1
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