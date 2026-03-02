Observability в «1С:Itilium»: как веб-портал ITSM/ESM-системы помогает снижать MTTR и принимать обоснованные ИТ-решения

Архитектура обновленного портала, построенного на современном фреймворке Next.js, обеспечивает observability (наблюдаемость или обозреваемость). Это позволяет ускорить анализ корневой причины проблемы и оперативно предпринять меры по ее устранению. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Observability vs мониторинг

В профессиональном ИТ-сообществе есть два термина — мониторинг и observability (наблюдаемость или обозреваемость). Различие между ними имеет принципиальное значение в выстраивании эффективных процессов управления ИТ-продуктами. Мониторинг фиксирует отклонения по заранее заданным параметрам работы сервиса и отвечает на вопрос: «что сломалось?». Благодаря observability можно проанализировать на основе метрик, трассировок и логов, почему система, приложение или веб-портал ведет себя определенным образом.

С помощью сквозной (end-to-end) видимости взаимосвязей архитектурных компонентов администраторы или инженеры техподдержки получают целостное представление о состоянии системы, могут существенно сократить время анализа корневых причин (RCA), что напрямую влияет на снижение MTTR (среднего времени на восстановление работоспособности системы), и оперативнее локализовать источник проблемы. Такой подход позволяет перейти от реактивного к более проактивному управлению — когда узкие места и деградации можно выявлять на ранних стадиях еще до критического сбоя.

«Команда получает объективную картину происходящего в системе — без необходимости строить гипотезы вслепую или проводить длительные совещания по локализации проблемы. Благодаря observability ИТ-служба может не только оперативно устранять инциденты, но и выявлять системные узкие места, анализировать влияние изменений и обновлений, контролировать стабильность сервисов и поддерживать целевые показатели SLA. Это повышает предсказуемость работы портала и снижает операционные риски», — сказал Андрей Сериков, директор по разработке программных продуктов компании «Деснол».

Что «под капотом»

Технически наблюдаемость на веб-портале «1С:Itilium» реализована на базе открытых (open-source) инструментов Prometheus (сбор и хранение метрик), Grafana (визуализация и корреляция данных) и Tempo (хранение и поиск распределенных трассировок). Разработчики ITSM/ESM-решения «1С:Itilium» включили в основную поставку веб-портала преднастроенную базовую конфигурацию observability, что облегчает работу администраторов с продуктом.

Система собирает данные по пяти ключевым направлениям и позволяет видеть сквозную картину обработки запроса: как он пришел от пользователя (клиентские метрики), как его обработал сам портал (среда Node.js), сколько ресурсов сервера на это ушло (метрики хоста), как долго портал ждал ответа от смежных систем, в первую очередь от «1С:Itilium» (бэкенд-метрики), и как в итоге страница отобразилась в браузере сотрудника (фронтенд-метрики).

От данных к управленческому решению

Важный нюанс — при оценке производительности используются процентильные показатели, а не только средние значения. Это позволяет видеть не «среднюю температуру по больнице», а реальные проблемы самых медленных запросов. В качестве ориентиров применяются, например, 95-й процентиль для серверных операций и 75-й для клиентских показателей, что дает более объективный срез пользовательского опыта.

На практике это помогает администратору выявлять проблемные зоны, а руководителю ИТ-службы — принимать обоснованные решения по инвестициям в развитие инфраструктуры. Если данные observability показывают, что узкое место связано с ресурсными ограничениями или пиковыми нагрузками на серверную инфраструктуру — это может стать основанием для модернизации оборудования. Если деградация обусловлена падением производительности из-за клиентских устройств, логичным шагом будет определение причины и, возможно, обновление рабочих станций.