«Эдит про» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге

Компания «Эдит про» (группа «Борлас») открыла офис в Санкт-Петербурге: он расположен в бизнес-центре Tempo («Темпо») в историческом центре города по адресу Невский проспект д.104 литер А. Об этом CNews сообщили представители «Эдит про».

У «Эдит про» работают три основных филиала в Москве, Петербурге и Краснодаре. Открытие проектного офиса в Северной столице позволит компании быть ближе к заказчикам. Рост спроса на услуги «Эдит про» среди местных компаний и увеличение штата местных сотрудников до 40 специалистов стали главными катализаторами его открытия.

«Благодаря появлению нового современного офиса в Петербурге и его удобному расположению ускорится и упростится взаимодействие с заказчиками и партнерами при ведении совместных проектов. Мы будем расширять и укреплять команду, так как кадровый потенциал региона очень высок. В Петербурге исторически очень высокий уровень ИТ-специалистов, плюс сюда релоцируется много специалистов из регионов. Кроме того, мы прорабатываем совместные программы с местными вузами, которые выпускают очень сильных кандидатов», — отметил руководитель офиса «Эдит про» в Санкт-Петербурге Андрей Воронцов.

«С точки зрения бизнеса Северо-Западный регион очень важен для компании. Здесь располагается много крупных промышленных предприятий, производственных центров федерального уровня, а в самом Петербурге находятся градообразующие предприятия в сфере энергетики и ЖКХ. В этих сферах «Эдит про» обладает сильнейшими компетенциями и обширным проектным опытом», — отметил генеральный директор «Эдит про» Дмитрий Кичко.

В 2022 г. «Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С».

В «Эдит про» (группа «Борлас») стартовала программа по построению региональной сети в городах-миллионниках. В 2023 г. запланировано открытие новых офисов в Воронеже и Нижнем Новгороде, а всего в программу могут быть включены минимум пять крупных городов. Компания планирует увеличить штат специалистов с 200 до 300 в течение года.

Ольга Лебедева, «РТ МИС»: Российскому здравоохранению нужны комплексные BI-решения ИТ в госсекторе

***

В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас ИТЦ». «Борлас» более 30 лет предлагает заказчикам инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.

Команда «Эдит про» более 10 лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит про» является интегратором ERP-решений на платформе «1С» в сфере электроэнергетики. Компания обладает компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами, транспорта электроэнергии и технологического присоединения. Также «Эдит про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов.