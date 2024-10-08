«VK Видео» ищет клипмейкеров: после обучения они снимут клипы для Zoloto, nkeeei, Анет Сай, 10AGE и других звезд

«VK Видео» и креативная платформа «Простор» запускают новый бесплатный проект для молодых талантов в области клипмейкинга. Участники курса смогут развить свои навыки в режиссуре, продюсировании и операторском мастерстве, а финалисты получат возможность снять клип для популярных артистов, таких как Zoloto, Milana Star, nkeeei, uniqe, Artem Shilovets и дуэт «Парода» (Анет Сай и 10AGE). Об этом CNews сообщили представители VK.

Обучение проходит на открытой креативной платформе «Простор» от VK. Подать заявку можно до второго ноября. Курс «Музыкальные видео» полностью бесплатный и ориентирован на представителей креативных специальностей, стремящихся к профессиональному росту. Занятия будут проводить опытные эксперты индустрии: Маша Жемчужина — режиссер-постановщик с более чем 300 проектами в 11 странах, сотрудничавшая с Universal Music Europe и VK Records; Айторе Жолдаскали — кинорежиссер, автор полнометражного фильма «Шулама» и победитель конкурса Busan Asia Contents Awards; Павел Белявский — оператор, снявший более 300 рекламных роликов и несколько российских сериалов.

Участники программы познакомятся с основами видеопродакшена, освоят создание качественных и зрелищных видеоклипов и получат рекомендации, как добиться успеха в индустрии.

«Направление музыкальных клипов — одно из ключевых в проекте "Простор". Оно обеспечивает быстрый переход от обучения к результату и облегчает вход в индустрию. С каждым новым потоком мы привлекаем известных исполнителей, которые сейчас в топе чартов. И качество создаваемых клипов становится более профессиональным, к нам приходят не только новички, но и опытные клипмейкеры, потому что курс предоставляет возможность “социального лифта”. Мы видим, что теперь люди приходят не столько за обучением, сколько за шансом стать частью этой среды и познакомиться с артистами», — сказал Митя Левин, креативный директор музыкальных и видеосервисов VK.

Эксперты поделятся своим опытом в формате закрытых мастерских, а часть лекций будет доступна для всех желающих — как онлайн в сообществе «Простора», так и на офлайн-воркшопах в Москве.

«"Простор" — это уникальная площадка для развития талантов креативных индустрий, где знания и практический опыт можно получить напрямую от лидеров рынка. В рамках пятого сезона Простора мы поддерживаем проекты участников и даём им возможность раскрыть творческий потенциал. Благодаря программе “Музыкальные видео” креаторы смогут претворить в жизнь свои лучшие идеи, а вся страна — увидеть их работы эксклюзивно в "VK Видео"», — сказала Гранислава Артемьева, руководитель креативных индустрий VK.

К креативной платформе «Простор» присоединились уже более 100 тысяч представителей творческих индустрий. Финалисты предыдущих потоков программы «Музыкальные видео» сняли клипы для таких исполнителей, как Антоха MC, HammAli & Navai, Тося Чайкина, «Сестры», Ramil’ и других. Они вышли на платформе «VK Видео» и собрали миллионы просмотров.