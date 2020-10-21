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Популярный интернет-портал мигрировал в облако МТС

Интернет Веб-сервисы Интеграция Инфраструктура Облака

МТС сообщила о реализации проекта по переводу одного из самых посещаемых интернет-порталов Алтайского края Amic.ru в облако провайдера CloudMTS. Миграция в облако позволила клиенту повысить скорость работы сайта и обеспечила его высокую доступность даже в часы пиковых нагрузок. Ежедневно ресурс посещает более 90 тыс. человек, которые хотят узнать о событиях в регионе, оставить комментарий или послушать подкаст.

Переход на облачную площадку МТС позволил надежно хранить и обрабатывать данные, а также справляться с растущей нагрузкой на сайт. Облачные технологии позволяют Amic.ru оперативно увеличивать ресурсы, необходимые для поддержания высокой работоспособности сайта. Для доступа к облаку используется интернет-канал провайдера.

«Мы поняли, что возможности нашего собственного сервера не безграничны: в пиковые часы, когда большое количество людей заходило на сайт, чтобы прочитать какую-то важную новость, он мог грузиться медленно. Мы не хотели, чтобы наш читатель уходил в другое место, начали искать решение – покупать собственный сервер не стали из-за высокой стоимости и отсутствия возможности оперативно масштабировать ИТ-ресурсы. С МТС мы успешно сотрудничаем уже не первый год – ранее мы подключили мобильную и фиксированную связь оператора», - сказал технический директор медиагруппы FM-продакшн Виталий Лебедкин.

«Облачные решения крайне востребованы среди клиентов МТС. Бизнес все чаще подключает облачные сервисы именно у провайдеров связи, поскольку только мы можем предоставить пользователям не просто место в облаке, но и комплекс услуг, например, телеком-сервисы и каналы передачи данных. Для многих своих клиентов мы являемся единым поставщиков услуг связи и ИТ-решений», - сказал директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.



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