Авторам сообществ «Вконтакте» доступна новая бесплатная образовательная программа

Департамент по работе с сообществами VK совместно с образовательной платформой VK Education и компанией Skillbox (входят в VK) запускают программу «Школа авторов VK». В рамках проекта будут запущены бесплатные курсы для блогеров и авторов «Вконтакте». Старт первого набора в «Школу» — 24 мая 2023 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Школа авторов VK» приглашает в проект авторов и блогеров, развивающих сообщества «Вконтакте», с количеством подписчиков от одной до 100 тыс. Курсы проводятся онлайн, количество мест на них ограничено. Чтобы стать участником проекта необходимо оставить заявку на сайте authors.vk.company, авторизовавшись через «Вконтакте».

Курсы «Школы авторов VK» делятся на два типа: универсальные, которые подходят любым авторам, желающим научиться создавать и продвигать контент, и тематические (рассчитанные под определенные ниши).

Первый универсальный курс будет посвящен производству контента. Регистрация откроется 24 мая 2023 г., сам курс стартует 8 июня 2023 г. и продлится восемь недель (23 видеоурока + бонусные занятия). Курс рассчитан на авторов, которые уже активно ведут свои сообщества. На занятиях слушателям расскажут про все инструменты и сервисы «Вконтакте», а также про секреты создания контента разных форматов.

Начало регистрации на первый тематический курс - 30 мая 2023 г., старт курса запланирован на 13 июня 2023 г. Он рассчитан на авторов творческих профессий: фотографов, актеров, дизайнеров, драматургов, музыкантов и др. На занятиях слушатели узнают о практиках ведения сообщества творческого автора и научатся справляться с синдромом самозванца. В этом курсе студентов также ждут истории пять творческих героев о том, как они создают контент для своего блога. Это поэт Ах Астахова, художник Слава Zinoink, режиссер Вадим Плохотников, музыкант Татьяна Река и актер Дмитрий Дмитриев. Общая продолжительность обучения — четыре недели, восемь уроков.

Преподаватели курсов — эксперты рынка, блогеры-инфлюенсеры, а также специалисты компании VK. Они будут преподавать теорию в формате небольших онлайн-уроков. Это предзаписанные видеолекции, за съемку отвечает команда видеопрадакшена образовательной платформы Skillbox. В рамках обучения студенты могут проходить тестирования или выполнять практические задания. Проверка домашних заданий будет осуществляться кураторами выборочно. Помимо этого, студентам будет доступно общение и нетворкинг в закрытых чатах с кураторами.

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Среди экспертов первых двух курсов: руководитель «Школы контента» и международный бизнес-тренер Майя Богданова, телеведущий Руслан Фаршатов, журналист Радмила Хакова, главный редактор подкастов «VK музыки» Вероника Демина, главный редактор музыкальной редакции VK Сергей Мудрик, старший talent-продюсер «VK клипов» Василий Дидляков, креативный директор «VK видео» Митя Левин, директор департамента дизайна сервисов VK Александра Ермоленко.

Также список наставников дополняют специальные гости курса: блогер и SMM-специалист Дарья Скачкова, писатель Максим Ильяхов и блогер Анастасия Ивлеева.

Мария Воробьева, директор департамента по работе с сообществами VK: «За последний год мы провели десятки исследований, фокус-групп и бесед с авторами сообществ. На базе этой информации мы собрали дополнительные знания о работе платформы и навыках в сфере контент-мейкинга, таргетинга, упаковки своего блога, а также работы с аналитикой соцсети и комьюнити-менеджмента. Нашу гипотезу подтвердил пилотный курс для начинающих авторов от Community University – «Вкомьюнити», в котором принимали участие эксперты VK. Мы понимаем, что образовательные программы для авторов и сейчас максимально востребованы. Наш новый проект «Школа авторов VK» направлен на то, чтобы помочь авторам повысить качество и эксклюзивность своего контента, а также увеличить показатель вовлеченности аудитории сообществ».