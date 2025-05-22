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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ильяхов Максим


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 VK: блогеры стали активнее обучаться маркетинговым инструментам и осваивать вирусный контент 1
23.01.2024 Максим Ильяхов стал амбассадором сервиса «Яндекса» для краткого пересказа видео и текстов 300.ya.ru 1
24.05.2023 Авторам сообществ «Вконтакте» доступна новая бесплатная образовательная программа 1
22.04.2021 Дмитрий Огуряев объявил о полном отказе от бюрократического языка на Госуслугах 1
11.10.2018 «Тинькофф Бизнес» запустил конструктор сайтов для предпринимателей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ильяхов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3482 1
Yandex - Яндекс 7695 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 1
Мегаплан 82 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1234 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 293 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10784 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2966 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2107 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11444 1
CMS - Content Management System - Конструктор сайта - Website Builder 67 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4594 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11516 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7048 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1113 1
Оповещение и уведомление - Notification 4864 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7433 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3328 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 83 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12973 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5430 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 256 1
VK Клипы 55 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 187 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 69 1
Google Android 14252 1
Apple iOS 7958 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 104 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 283 1
Тинькофф Истории - Tinkoff Stories - Тинькофф Журнал 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 2809 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 439 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Фаршатов Руслан 1 1
Демина Вероника 1 1
Мудрик Сергей 1 1
Ивлеева Анастасия 2 1
Ермоленко Александра 1 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Богданова Майя 1 1
Река Татьяна 1 1
Плохотников Вадим 1 1
Дидляков Василий 1 1
Скачкова Дарья 1 1
Левин Дмитрий 43 1
Хакова Радмила 1 1
Дмитриев Дмитрий 12 1
Воробьева Мария 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7154 1
Нецензурная лексика - Ненормативная лексика - Неприличные слова - Обсценная лексика - Сквернословие 24 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 49 1
VK Skillbox - Скилбокс 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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