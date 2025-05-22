Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175734
ИКТ 13671
Организации 10664
Ведомства 1463
Ассоциации 998
Технологии 3460
Системы 25640
Персоны 75455
География 2851
Статьи 1519
Пресса 1221
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Картозия Николай


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 VK: блогеры стали активнее обучаться маркетинговым инструментам и осваивать вирусный контент 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Картозия Николай и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13012 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 84 1
Data monetization - Монетизация данных 1702 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2972 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 239 1
Ильяхов Максим 5 1
Воробьева Мария 16 1
Лебедев Артемий 101 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17475 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14254 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2344 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30156 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1387 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153