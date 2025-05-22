Получите все материалы CNews по ключевому слову
Картозия Николай
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|VK: блогеры стали активнее обучаться маркетинговым инструментам и осваивать вирусный контент 1
Картозия Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Ильяхов Максим 5 1
|Воробьева Мария 16 1
|Лебедев Артемий 101 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17475 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14254 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.