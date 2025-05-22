VK: блогеры стали активнее обучаться маркетинговым инструментам и осваивать вирусный контент

Школа авторов VK к своему двухлетию провела исследование и выяснила, почему люди становятся блогерами, зачем проходят специальное обучение, и на каких темах сфокусированы в 2025 г. В опросе приняли участие 13 тыс. студентов Школы из России и СНГ, которые активно развивают свой блог.

Каждый опрошенный хотя бы раз проходил бесплатные образовательные программы и акселерационные практики для начинающих и опытных контент-мейкеров. По данным школы авторов, за последний год особенно возрос интерес к трем темам – создание вирусного контента, освоение инструментов маркетинга и мультиформатность.

Эксперты школы авторов отмечают, что от вирусного контента авторы ждут быстрого роста, в особенности в начале пути. Это позволяет попадать в рекомендации без дополнительных вложений. Освоение маркетинговых инструментов и брендинга помогает блогерам профессионализироваться, выстраивать личный бренд, привлекать рекламодателей и повышать стоимость интеграций. Мультиформатность же позволяет блогеру подстраиваться под алгоритмы и извлекать максимум охвата с каждой площадки.

Помимо этого, блогеры отмечают, что есть необходимость в еще большем количестве обучающих курсов по монетизации блогов.

Опрос показал, что 40% контент-мейкеров заводят блог для продвижения себя или повышения дохода. 25% авторов ведут паблик в соцсетях для удовольствия. 9% опрошенных работают SMM-специалистами, поэтому для них создание контента – основа деятельности. А 6% авторов используют SMM как подработку.

По данным школы авторов, более активный интерес к обучению наблюдается у новичков – 75% обучающихся делают первые шаги в создании контента. Подавляющее большинство – женщины (78%). Чаще образовательными программами интересуются люди 35-44 лет (33%), почти такой же процент у блогеров в возрасте 25-34 года (32%).

Школа авторов VK была запущена в мае 2023 года. За 2 года работы специалисты получили 150 тыс. регистраций на 19 курсов для создателей контента. 15% студентов после прохождения одного курса сразу идут на следующий, а 672 человека прошли 5 образовательных программ и более.

Образовательные программы разработаны с опорой на опыт 130 экспертов. Среди самых известных из них – журналист, создатель и генеральный директор телеканалов «Пятница» и «Суббота» Николай Картозия; директор по дизайну VK Артемий Лебедев; писатель, автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов; журналист, медиаменеджер Мадонна Мур; стример для бренда Maogeping Beauty Цуй Фань, которая в апреле 2025 г. впервые выступила одним из экспертов из Китая для курса школы авторов VK о ведении коммерческих прямых эфиров «ВКонтакте».

Мария Воробьева, директор департамента контентных партнерств VK, сказала: «Школа авторов VK запускалась в конце мая 2023 г. Спустя 2 года команда школы авторов VK постоянно отслеживает тренды в области контент-мейкинга, вдохновляет блогеров всех уровней на качественные перемены в работе и дает создателям контента возможности социального лифта совершенно бесплатно. Проект успешно формирует и развивает сильное комьюнити авторов, предоставляя начинающим и опытным блогерам рабочие механики и профессиональную экспертизу для создания качественного контента в экосистеме одной из лидирующих IT-компаний страны».