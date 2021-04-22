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Дмитрий Огуряев объявил о полном отказе от бюрократического языка на Госуслугах

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Пресс-служба Минцифры России сообщила о том, что Дмитрий Огуряев, замглавы Минцифры России, заявил о полном отказе от бюрократического языка на Госуслугах.

«При разработке обновленной версии портала Госуслуг мы серьезно подошли к тому, как сделать общение государства со своими гражданами простым и понятным. Те смыслы, которые мы вкладываем в наши услуги и сервисы, должны быть ясны людям с первого прочтения. Это означает полный отказ от бюрократического языка. Сегодня порталом пользуются люди самых разных возрастов и социальных групп. Наша задача — быть понятными каждому. Для этого мы приняли новую редакционную политику Госуслуг. В ее основу легли такие принципы, как простота, ясность и краткость тех сообщений, которые мы хотим донести до людей. Нам важно, чтобы простой и сжатый текст был максимально наполнен смыслом. Совместно с Максимом Ильяховым, автором бестселлера «Пиши, сокращай» и основателем сервиса проверки текста «Главред», мы провели обучение этим принципам наших сотрудников, работающих над Госуслугами» — заявил замглавы Минцифры.

По его словам, новая редакционная политика будет применяться ко всем текстам Госуслуг на портале, в рассылках, приложениях и социальных сетях.

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