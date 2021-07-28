Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Data Mining
Data Analysis
Интеллектуальный анализ данных
Глубинный анализ данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 113, упоминаний - 134
Data Mining упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
|Раевский Роман 12 4
|Путин Владимир 1826 3
|Краснопольский Андрей 8 3
|Осипов Сергей 19 3
|Баранов Роман 12 3
|Зинченко Юрий 8 2
|Ибрагимов Рустем 17 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Каренина Анна 8 2
|Репик Алексей 4 2
|Сафронов Юрий 61 2
|Рыбакова Любовь 12 2
|Фомичев Андрей 52 2
|Степанов Антон 56 2
|Самойленко Максим 65 2
|Артеменко Алексей 15 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Колчин Вячеслав 5 2
|Садовенко Илья 60 2
|Кантор Виктор 4 2
|Андреев Максим 29 2
|Коган Вячеслав 8 2
|Кузьмич Всеволод 30 1
|Шадаев Максут 384 1
|Паршин Максим 141 1
|Панченко Иван 43 1
|Лашин Ренат 25 1
|Массух Илья 192 1
|Сяо Хайцзюнь 27 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Бобровников Борис 86 1
|Кондратенко Максим 3 1
|Морозов Сергей 47 1
|Куканов Алексей 13 1
|Бакунов Григорий 19 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Реймер Денис 49 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 2
|Forbes - Форбс 442 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762217, в очереди разбора - 665906.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762217, в очереди разбора - 665906.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru