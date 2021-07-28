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28.07.2021 ИИ выявляет мошенничество, сговор и другие преступления в медицине 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
24.09.2020 «ИТ-град» и «Полиматика» объявили о сотрудничестве 1
22.09.2020 Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
21.10.2019 Периферийные вычисления перемещаются в центр внимания 1
03.10.2019 Экспертные системы помогут. Но экспертом не сделают 1
13.09.2019 Mail.ru Group и HeadHunter составили портрет российского дата-сайентиста 2
22.08.2019 Как работает искусственный интеллект «умного» города» 1
27.05.2019 M1cloud представил объектное хранилище для медиаконтента и больших данных ИТ-сервисов 1
19.04.2019 «Камчатскэнерго» запустило потребительские цифровые сервисы 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
05.04.2019 Navicon пополнит портфель аналитических решений российской разработкой от «Полиматики» 1
18.02.2019 Курс Data Mining in Action пройдет при поддержке «Инфосистемы Джет» 1
16.01.2019 Российские ИТ-тренды 2019: CNews опросил лидеров 1
30.10.2018 В Москве прошел RAIF Hackathon 2018 с призовым фондом более 1 млн рублей 1
17.08.2018 «Барс Груп» реализовала поддержку Big data в платформе Alpha BI 4 1
16.08.2018 Online Patent полностью автоматизировал управление портфелем товарных знаков 1
07.06.2018 Цифровое будущее: как ВТБ выстраивает процесс трансформации бизнеса 1
04.05.2018 Как сделать использование больших данных наиболее эффективным 1
05.04.2018 Будущие эксперты в области Data Scienсе будут проходить обучение на российском программном обеспечении 1
04.04.2018 Microsoft открыла бесплатные курсы по искусственному интеллекту на Python 1
17.01.2018 Polymatica и «Потенциал» разрабатывают новую ВI систему для ритейла 1
21.12.2017 Mary Kay будет использовать аналитическую платформу Polymatica в Европе 1
04.12.2017 Prognoz Platform: новый старт. Девятую версию легендарной платформы выпустит компания «Форсайт» 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
27.06.2017 BI в России: бизнес хочет максимум пользы из «свежевыжатых» данных 1
24.05.2017 «Росэлектроника» представила защищенную систему хранения с «фейс-контролем» 1
04.05.2017 «Полиматика» и «ХэндиСофт» представили аналитическую систему для работы с данными «1С: Предприятие» 1
10.03.2017 Путина просят применить ИТ для борьбы со старостью 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 2
06.03.2017 Softline развернула BI-платформу для сети салонов «Яшма Золото» 1
27.02.2017 Аналитика на «Полиматике»: что умеет российская BI-система 1
23.01.2017 «Прогноз» и «Форсайт» выпустили новую версию Prognoz Platform 1
13.01.2017 В автомобили Nissan проникла Microsoft Cortana 1
26.09.2016 Новое ПО и флеш-системы NetApp упрощают управление данными и повышают производительность в гибридных облаках 1
21.07.2016 Российские поставщики BI надеются на импортозамещение 1
21.06.2016 «Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными 1
14.06.2016 Рынок BI: от анализа отчетности к оптимизации бизнес-процессов 1

Публикаций - 113, упоминаний - 134

Data Mining упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 17
Oracle Corporation 3350 14
SAP SE 3215 12
Polymatica - Полиматика 41 10
IBM 3544 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 9
SAS Institute 596 8
Инфосистемы Джет 675 7
Крок 1220 7
Teradata 166 6
Прогноз 196 6
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 5
Nvidia Corp 2024 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 5
iTeco - Ай-Теко 717 5
GMCS 222 4
Diasoft - Диасофт 354 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Корус Консалтинг ГК 805 4
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 4
3748 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Huawei 2730 3
Qlik 63 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
Dell EMC 2405 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Nginx - Энджайникс 100 2
Ланит ГК 1157 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
NetApp 485 2
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 37 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Directum - Директум 645 2
Facebook 3766 2
Xerox 518 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 5
ВТБ24 583 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Белый Ветер 54 2
Р-Фарм 20 2
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 2
Спортмастер 116 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Альфа-Банк 1125 2
Coursera 40 2
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Транснефть 159 1
ВТБ Факторинг 22 1
Аэроклуб 13 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Lego 84 1
Еврохим МХК 42 1
Снежная Королева 38 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
Быстроденьги МФК 22 1
Citibank - Ситибанк 170 1
МДМ Банк 150 1
Камчатскэнерго ПАО 13 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 25 1
Honda 71 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 1
Экспобанк - Expobank 21 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 10 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 10 1
Rendez-Vous - Рандеву 9 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
Правительство РФ 2205 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 28
Big Data - Большие данные 1136 24
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 8
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 6
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 5
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 4
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 220 3
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 3
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 7
Google Android 10751 7
Microsoft SQL Server 795 7
Microsoft Office 1942 6
IBM Cognos BI 142 6
Apache Hadoop 339 6
SQL - Язык программирования 434 6
Apple iOS 5742 5
Microsoft Windows 10 6645 5
Nvidia GeForce GTX 2067 5
Prognoz Platform 74 4
Qlikview 97 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 4
Linux OS 4260 4
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 3
Microsoft Silverlight 138 3
Microsoft Excel 436 3
Loginom Deductor 16 3
IBM DB2 150 2
Microsoft PowerPivot 24 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
Lua - язык программирования 16 2
Google YouTube - Видеохостинг 1719 2
Microsoft Azure 1171 2
Luxms BI 13 2
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 4 2
Microsoft PowerView 12 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Omni - криптовалюта 19 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
HTC Sensation 34 1
Huawei IDN - Huawei Intent-Driven Network 4 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Раевский Роман 12 4
Путин Владимир 1826 3
Краснопольский Андрей 8 3
Осипов Сергей 19 3
Баранов Роман 12 3
Зинченко Юрий 8 2
Ибрагимов Рустем 17 2
Предтеченский Петр 18 2
Каренина Анна 8 2
Репик Алексей 4 2
Сафронов Юрий 61 2
Рыбакова Любовь 12 2
Фомичев Андрей 52 2
Степанов Антон 56 2
Самойленко Максим 65 2
Артеменко Алексей 15 2
Кирьянова Александра 42 2
Мишустин Михаил 302 2
Колчин Вячеслав 5 2
Садовенко Илья 60 2
Кантор Виктор 4 2
Андреев Максим 29 2
Коган Вячеслав 8 2
Кузьмич Всеволод 30 1
Шадаев Максут 384 1
Паршин Максим 141 1
Панченко Иван 43 1
Лашин Ренат 25 1
Массух Илья 192 1
Сяо Хайцзюнь 27 1
Кочаров Григорий 13 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Сыкулев Андрей 57 1
Бобровников Борис 86 1
Кондратенко Максим 3 1
Морозов Сергей 47 1
Куканов Алексей 13 1
Бакунов Григорий 19 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Реймер Денис 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Казахстан - Республика 2632 3
Земля - планета Солнечной системы 864 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Восточная Европа 1679 3
Великобритания - Лондон 820 2
Китай - Тайвань 591 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Индия - Республика 2173 2
Европа 3759 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Мальта - Республика 69 1
Россия - Уфа 642 1
Россия - Дубна 133 1
Европа Западная 614 1
Россия - Ставрополь 272 1
Россия - Реутов 43 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Республика Карелия 301 1
Россия - Орехово-Зуево 29 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Электросталь 35 1
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 1
Россия - Химки 88 1
США - Сан-Диего 56 1
Россия - Московская область - Ивантеевка 12 1
Россия - Балашиха 68 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 1
Россия - Серпухов 40 1
Россия - Наро-Фоминск 6 1
Россия - Гатчина 19 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Сингапур - Республика 808 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 2
Торговля розничная 77 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
Мошенничество 53 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
POI - points of interest 60 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Образование в России 337 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 2
Forbes - Форбс 442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Gartner 2192 17
CNews Analytics 1990 11
IDC - International Data Corporation 2720 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
Forrester Research 386 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Ericsson Mobility Report 27 1
Медиалогия 37 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
Technavio 23 1
NPD Group 81 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 2
CNews Большие данные 3 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762217, в очереди разбора - 665906.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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