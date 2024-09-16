«Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ

Фонд «Центр стратегических разработок» получит из федерального бюджета 3,18 млрд руб. на разработку основанных на цифровых технологиях моделей повышения эффективности деятельности государственных органов, в том числе в сферах применения обязательных требований и разрешительной деятельности. Также фонд займется оптимизацией деятельности МФЦ в условиях цифровой трансформации.

Затраты на разработку цифровых моделей повышения эффективности деятельности госорганов

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) в 2021-2030 гг. получит из федерального бюджета 3,18 млрд руб. на разработку целевых моделей повышения эффективности и оптимизации деятельности государственных органов, основанных на цифровых технологиях. Это следует из федпроекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

Ранее нацпрограмму «Цифровая экономика» планировалось продлить до 2030 г., но затем срок ее действия было решено ограничить 2024 г. Далее ей на смену придет нацпрограмма «Экономика данных». За 2021-2024 гг. ЦСР на указанные цели получит 3,18 млрд руб.

Какие целевые модели создаст ЦСР

Речь идет о повышении эффективности и оптимизации деятельности госорганов в сфере разработок, применения и оценки применения обязательных требований, предоставления государственных услуг, в том числе в разрешительной деятельности, а также в сфере оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в условиях цифровой трансформации.

В рамках указанных работ планируется разработать целевые модели трансформации государственных и муниципальных услуг и оптимизации процессов по их предоставлению в условиях применениях цифровых технологий. Также должны быть разработаны целевые модели в сфере разработки и оценки применения обязательных требований с использованием механизмов обратной связи при оценке применения и сокращения их объема и исключения дублирующих обязательных требований.

Указанные модели должны включать в себе методические материалы о развитии инструментов наблюдения и самообследования и декларирования обязательных требований, а также деятельности, направлений на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемой посредством профилактики нарушений, оценки соблюдения обязательных требований и выявления их нарушений. Другое направление - разработка целевых моделей оптимизации деятельности МФЦ в условиях цифровой трансформации.

Следующее направление - разработка целевых моделей выделения, систематизации и профилирования обязательных требований, информирования лиц, обязательных соблюдать обязательные требования, и внедрение требований к форме и формату установления обязательных требований в целях перевода их в машиночитаемый вид. Указанные модели должны использовать цифровые технологии, включая федеральную государственную информационную систему «Реестр обязательных требований»,

Также должны быть разработаны целевые модели регулирования процессов предоставления услуг, осуществления разрешительной деятельности и иных функций на основе реинжиниринга действующих правил и процедур с учетом анализа «клиентского пути» инвестора (предпринимателя) и возможностей применения цифровых технологий. Кроме того, должна быть обеспечена аналитическая поддержка и информационное сопровождение, апробация и анализ эффективности процессов внедрения разработанных целевых моделей.

В пресс-службе ЦСР не ответили на запрос относительно хода реализации данных инициатив. Не ответили на запрос и в пресс-службе Минэономразвития, курирующим деятельность ЦСР.

Чем занимается ЦСР и как он стал карьерной лестницей для чиновников

«Центр стратегических разработок» был создан в конце 1999 г., когда нынешний Президент России Владимир Путин был премьер-министром.

Деятельность центра курировал занимавший в то время пост замминистра финансов Алексей Кудрин (впоследствии он стал министром финансов и вице-премьером и занимал эти посты до 2011 г.). Позднее Кудрин охарактеризовал ЦСР как «интеллектуальный штаб для подготовки и предложений президенту и правительству».

Первой задачей для ЦСР было написание «Стратегии-2010» - стратегического документа о развитии российской экономики до 2010 г. Руководители ЦСР и соавторы данного документа затем заняли высокопоставленные посты в Правительстве. Так, председатель совета ЦСР Герман Греф стал министром экономики, а в 2007 г. он занял пост главы Сбербанка. Вице-президент фонда Эльвира Набиулина в 2003-2005 гг. возглавляла ЦСР, в 2007 г. она сменила Грефа на посту министра экономического развития, а в 2013 г. возглавила Центробанк.

Еще один соавтор «Стратегии-2010» Аркадий Дворкович был вице-премьером в 2012-2018 гг. Другой соавтор документа Алексей Улюкаев был министром экономического развития в 2013-2016 гг.

В 2016 г. Кудрин возглавил ЦСР. Тогда, по поручению Президента, центр подготовил «Стратегию-2024» - документ стратегического планирования российской экономики на срок до 2024 г. Параллельно центр, совместно с Минэкономразвития, стал готовить «Стратегию-2035». В 2018 г. Кудрин стал главой Счетной Палаты, а в 2022 г. ушел с госслужбы и стал советником гендиректора «Яндекса».

Учредители и руководители ЦСР

Изначально ЦСР был создан рядом госорганизаций: Институтом народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН), Институтом законодательного и сравнительного правоведения при Правительстве России, государственным университетом Высшая школа экономики (ВШЭ) и Рабочим центром экономических реформ при Правительстве.

Также в число учредителей фонда была некоммерческая организация Институт экономического анализа, созданная Андреем Илларионовым, занимавшим в начале 2000-х годов пост советника Президента России по экономике (сейчас Илларионов признан иностранным агентом, некоторое время таковым считался и созданный им институт).

В 2018 г. в числе учредителей ЦСР вошли Минэкономразвития и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Председателем совета фонда является министр экономического развития Максим Решетников. В 2020 г. директором фонда стал бывший глава «Аналитического центра при Правительстве» Владислав Онищенко. В 2023 г. эту должность занял Павел Смелов.