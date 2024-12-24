IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса

IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса. Сервис мгновенно переводит речь участников видеоконференций в субтитры, правильно понимает профессиональные и отраслевые термины и сохраняет смысл, а также обеспечивает сохранение конфиденциальности. Онлайн-переводчик интегрирован в корпоративные платформы видеоконференцсвязи IVA MCU, «Вкурсе» и суперприложение IVA One.

Согласно исследованию Data Bridge Market Research, запрос на онлайн-перевод в режиме реального времени продолжит расти и в ближайшие годы станет ключевым фактором развития мирового рынка ИИ-переводчиков. По данным исследования, к использованию ИИ-переводчиков для бесперебойной коммуникации и преодоления языковых барьеров сферах бизнеса все чаще прибегают предприятия из таких сфер как: электронная коммерция, туризм, здравоохранение и образование.

Новый интеллектуальный онлайн-переводчик IVA Technologies запускается нажатием одной кнопки после старта видеоконференции и выполняет перевод с английского на русский язык и наоборот. Онлайн-переводчик учитывает особенности отраслевой терминологии из различных сфер бизнеса, расставляет знаки препинания, автоматически определяет пол говорящего и корректно отражает важные смысловые моменты. При этом онлайн-переводчик обеспечивает полную конфиденциальность переговоров.

Генеральный директора IVA Technologies Станислав Иодковский сказал: «Сегодня среди различных индустрий мы наблюдаем стремительно растущий запрос на технологии онлайн-перевода в сервисах для корпоративных коммуникаций. Наш новый интеллектуальный онлайн-переводчик – это ответ на ключевые потребности современного бизнеса. Он устраняет языковые барьеры и обеспечивает мгновенную обработку информации, что позволяет топ-менеджменту существенно ускорять процессы принятия решений. Важно отметить, что наш сервис позволяет бизнесу значительно оптимизировать расходы на услуги соответствующих специалистов и при этом гарантирует полную конфиденциальность коммуникаций».

В ближайших планах – доработка и расширение возможностей сервиса, включая поддержку китайского и арабского языков.