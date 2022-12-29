Чат-бот поможет родителям детей с ОВЗ получить информацию о льготах

Нижегородская ИТ-компания Lad разработала интеллектуальный чат-бот для Telegram «Твоя ИПРА»*. Его ключевая задача — помочь родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, получить информацию о мерах государственной поддержки, льготах и возможностях для проведения грамотной реабилитации/абилитации и социализации ребенка. Об этом CNews сообщили представители компании Lad.

Инициатором проекта стала жительница Нижнего Новгорода Анастасия Трошина, которая воспитывает ребенка с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и на своем опыте знает, как сложно родителям сориентироваться в многообразии информации.

Зачастую родители не знают, какие меры поддержки и возможности для их детей предусмотрены государством, тратят много времени и усилий на поиск контактов организаций и достоверной информации при их оформлении. Желание оказать поддержку, облегчить процесс сбора документов и легли в идею чат-бота, микрогрант на реализацию которого Анастасия получила, приняв участие во Всероссийском конкурсе проектов по линии Федерального агентства по делам молодежи.

Разработкой чат-бота занималась ИТ-компания Lad, развивающая направление машинного обучения и анализа данных. Компания уже имеет несколько кейсов разработки интеллектуальных чат-ботов, способных понимать смысл вводимых пользователем сообщений, находить информацию в базах знаний, поддерживать диалог.

Ксения Плесовских, руководитель направления ML/DA в компании Lad: «Мы сделали только первый подход: вложили в бот самую важную информацию, которая пользуется спросом со стороны родителей, далее планируем развивать его алгоритмы, насыщая полезным материалом и новыми возможностями».

Ответив на вопросы, пользователь получает контакты организаций в Нижнем Новгороде или области, куда ему следует обратиться для оформления документов, или ссылку на нужное заявление на сайте «Госуслуги». Таким образом, семьи детей с ОВЗ оформят положенные меры поддержки, например, льготы на тарифы ЖКХ или ОСАГО, а также поймут, куда обращаться за получением санаторно-курортного лечения, медицинского оборудования и т.д. В планах — разработать функционал, позволяющий получать напоминания о сроках продления льгот, а также охватить информационной поддержкой разные возрастные категории людей с ОВЗ и масштабировать ее на другие регионы страны.

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Анастасия Трошина, инициатор проекта «Твоя ИПРА»: «Совместно с компанией Lad мы создали навигатор, который сориентирует родителей, как оформить максимум льгот, сократив при этом время на поиск информации и общение с организациями. Сейчас первые пользователи активно тестируют чат-бот, и по обратной связи я вижу, какое большое и по-настоящему хорошее дело мы сделали вместе».

*ИПРА — Индивидуальная программа реабилитации и абилитации.

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ИТ-компания Lad — технологическая компания и системный интегратор, работает с 1992 г. Является партнером российских вендоров: фирмы «1С», компаний «Тензор» и «Эвотор». В портфолио компании проекты автоматизации бизнеса и предприятий любой сложности (от атомной промышленности до торговли): от инсталляции типовых программ до полномасштабных проектов внедрения. С 2016 г. в компании развивается направление разработки ИТ-решений. Компания реализовала проекты с корпоративными заказчиками, например, автоматизировала сеть розничных магазинов kari, а также запустила собственные продукты — мобильные приложения и облачные платформы в сфере ритейла, строительства, видеоаналитики, машинного обучения и data science.