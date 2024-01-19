MLOps Machine learning operations Машинное обучение AutoML Автоматизированная подготовка данных самообучение ModelOps
- Machine Learning (ML) – класс методов AI, в которых способность решать задачи возникает за счет анализа многочисленных примеров решения схожих задач
- Искусственный интеллект
- RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением
|19.01.2024
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«Яндекс» опубликовал карту навыков ML-разработчика
поисковые запросы программистов и составил карту технических навыков, которые регулярно используют ML-разработчики. Она показывает, какие ML-технологии и методы сейчас особенно популярны, как
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Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2023
ператоров связи с их готовой инфраструктурой и облаками делает видеонаблюдение все более доступным. Искусственный интеллект и машинное обучение, интеграция со сторонними системами дают возможно
|11.12.2023
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«Иннодата» зарегистрировала в Роспатенте платформу «ML фаб»
ными, предсказательная аналитика, разработка с использованием технологий искусственного интеллекта, Machine Learning, Process Mining и Task Mining. Разработки сфокусированы на следующих сегмент
|05.12.2023
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«Северсталь» управляет окомкованием окатышей с помощью машинного обучения
«Карельский окатыш» (входит в «Северсталь») внедрил комплекс моделей машинного обучения на линии окомкования окатышей. Система автоматически управляет скоростью вращения окомкователя и дозировкой бентонита и выдает рекомендации по дозировке железорудного концент
|10.11.2023
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GlowByte и «Сберстрахование» сократили время развертывания ML-моделей в системе страховщика в 3 раза
СК «Сберстрахование» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовала платформу MLOps, которая позволяет регламентировать и стандартизировать процесс развертывания ML-моделе
|08.11.2023
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ДОМ.РФ и Yandex Cloud подвели итоги пилота с применением технологий машинного обучения
ство – соответствующее соглашение компании подписали 8 ноября в рамках FINOPOLIS-2023. В пилотном проекте ДОМ.РФ проанализировал новостной фон инвестиционно-строительной тематики с помощью технологии машинного обучения. Она собирает новости по заданным источникам и автоматически анализирует их тональность, которую разделяет по трем категориям: «позитивная», «негативная» и «нейтральная». В с
|20.10.2023
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В России создали рекомендательную систему для нефтяных компаний по ранжированию скважин-кандидатов на основе искусственного интеллекта
кже ранжирования скважин кандидатов по каждой площади на месторождении. Благодаря применению помощи ML-моделей удалось сократить время на подбор скважин-кандидатов и увеличить добычу нефти, а т
|18.10.2023
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«Почта Mail.ru» обрабатывает 600 млн писем в день с помощью ML-моделей
сервисе функционирует около 50 моделей машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители VK. ML-модели «Авторегистраций» Первая ML-модель была разработана в 2009 г. в качестве инструмент
|12.10.2023
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«Лаборатория Касперского» представила свои принципы этичного использования ИИ в кибербезопасности
дничество позволяет преодолевать препятствия, стимулировать инновации и открывать новые горизонты. «Машинное обучение может быть очень полезным для индустрии кибербезопасности, еще больше повыс
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Искусственный интеллект 2023
. Читать полностью Алексей Могильников Rubbles Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов Сегодня
|25.09.2023
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Ozon поможет продавцам создать видеообложки с помощью машинного обучения
Ozon запускает новый сервис для продавцов по автогенерации видеообложек с помощью алгоритмов машинного обучения. Продавцы могут загрузить фотографии и получить небольшое видео, чтобы добавить в карточку товара. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Видеообложки – дополнительный ин
|22.09.2023
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Selectel запускает облачную ML-платформу
днастроенными аппаратными и программными компонентами, предназначенное для обучения и развертывания ML-моделей. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Платформа разворачивается индивиду
|18.09.2023
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В СПбГУ разработали комплексную учебную программу в области машинного обучения и искусственного интеллекта
твенного интеллекта, а также технологий глубокого обучения с подкреплением и компьютерного зрения. «Машинное обучение и искусственный интеллект — это наша реальность и будущее, постоянно развив
|18.08.2023
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МТС запустила платформу для обучения нейросетей
чивает весь цикл машинного обучения в облаке. Дата-инженеры и аналитики смогут быстро разворачивать ML-модели в протестированной и оптимизированной для них облачной среде, собирать и анализиров
|20.07.2023
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Как повысить эффективность ML-сервисов с помощью D/MLOps
нет — нужны как методологические, так и технологические изменения в процессах развития. Зачем нужен MLOps Итак, в компании уже есть хранилище данных, и сформирован бизнес-запрос на их использов
|19.07.2023
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«Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру
товаров и позволит таргетироваться на него потенциальным рекламодателям. В режиме реального времени ML-модель поймет, каким посетителям лучше показать товарную полку с конструкторами или магнит
|19.07.2023
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Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих платформ для ML-разработки и управления данными
Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих программных продуктов. Теперь платформа Rubbles MLOps Suite и решения для хранения и обработки данных Arenadata могут работать бесшовно в еди
|12.07.2023
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Ozon поможет продавцам спрогнозировать спрос на товары с помощью машинного обучения
который поможет продавцам, работающим по схеме FBO, спрогнозировать спрос на свои товары и понять, в каком количестве их стоит привозить в тот или иной регион. Для прогнозирования используются модели машинного обучения (ML), основанные на исторических данных. С помощью отчета продавцы смогут проще спланировать свои поставки на склады Ozon и повысить свои продажи. Об этом CNews сообщили пред
|28.06.2023
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Отчеты «Авто.ру» стали показывать ссылки на фотографии из картинок «Яндекса» и находить неточности в пробеге с помощью машинного обучения
четах «Авто.ру» показывался только «скрученный» пробег, а теперь — еще и подозрительный. Это значит, что он мог быть записан с ошибкой в автосервисе. Чтобы исключить человеческий фактор, используется машинное обучение. Алгоритм сканирует соседние точки на графике пробега и оценивает вероятность ошибки. Учитывая эту информацию, пользователь может задать дополнительные вопросы продавцу и дого
|28.06.2023
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«Ланит омни» выпустила интеллектуальные сервисы для платформы BPMSoft
и встроенные модели машинного обучения. Пользователи смогут самостоятельно запускать и настраивать ML-алгоритмы, а также применять технологичные инструменты для общения с клиентами через мессе
|26.06.2023
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Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023
очередь с повышением сложности вычислений в различных областях, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, наука о данных и других. Использование графических процессоров в этих обла
|15.06.2023
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Алексей Могильников -
Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов
ой эффективности и скорости разработки. В какой-то момент наши наработки в области инфраструктуры и MLOps мы стали не только использовать у себя, но и предлагать внешнему рынку, что вылилось в
|14.06.2023
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Решение «Сбера» ускорит разработку ML-моделей
«Сбер» представил новую программную библиотеку Py-Boost, которая многократно повышает скорость разработки моделей машинного обучения с помощью прорывного алгоритма SketchBoost. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Алгоритм SketchBoost реализует новый подх
|09.06.2023
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Loymax завершила внедрение рекомендательной платформы в торговой сети «Красный Яр»
для автоматизации маркетинга Loymax запустила рекомендательную систему на базе машинного обучения — Machine Learning (ML), что позволило ежемесячно генерировать миллионы персональных предложени
|23.05.2023
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Yandex Cloud открыла доступ к обновленной версии Yandex DataSphere
Yandex DataSphere появилась новая версия Jupyter Notebook – наиболее популярного редактора кода для ML-разработки. Обновленный интерфейс, а также предустановленные расширения – например, навига
|11.05.2023
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«Северсталь» увеличила производительность стана 2000 с помощью машинного обучения
«Северсталь» внедрила программный комплекс по управлению темпом прокатки и выдачей слябов из печей на основе моделей машинного обучения. Решение, получившее название «Автотемп 2.0», реализовано на стане 2000 Череповецкого металлургического комбината (ключевой актив «Северстали»). Разработчиками выступили спец
|11.05.2023
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ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения
фотовитрину – единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента. Теперь в разделе «Фото» авторы смогут просмотреть архивные и опубликовать свежие фотографии, а с помощью технологий машинного обучения – создать новый контент для своих друзей и подписчиков. Новый сервис позволит значительно сократить время на обработку и публикацию контента. Например, функция «Подборка фото
|24.04.2023
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ML-сервис геоаналитики VK поможет увеличить прибыль от новых офлайн-точек
т новых точек», — сказал Роман Стятюгин, директор центра аналитических продуктов VK Predict. Модели машинного обучения «Геокурсора» учитывают более 500 параметров: обезличенные признаки аудитор
|10.04.2023
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Машинное обучение поможет ускорить исследование состава материал
й позволит материаловедам сэкономить время при расшифровке рентгенограмм. Он предложил использовать машинное обучение для прогнозирования фаз кристаллической структуры переходных металлов и их
|07.04.2023
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АВИШ и «Полиматика» открыли лабораторию «Машинного обучения на транспорте»
Академия «Высшая инженерная школа» и российский разработчик аналитических инструментов «Полиматика» (ГК Softline) открыли совместную учебно-научную лабораторию «Машинного обучения на транспорте». Она предоставит студентам возможности для проведения проектов в области анализа данных и искусственного интеллекта как в рамках образовательной программы, так
|06.04.2023
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Yandex Cloud бесплатно предоставит российским вузам облачные ресурсы для обучения ИИ
блачные сервисы платформы для задач машинного обучения и анализа данных. Так, с помощью сервиса для ML-разработки Yandex DataSphere преподаватели смогут обучать студентов создавать базовые моде
|20.03.2023
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Ozon ускорил модерацию товаров с помощью машинного обучения
или отправляется на ручную проверку. Новая система модерации использует методы машинного обучения (machine learning; ML): алгоритм обучается на накопленном массиве решений модераторов Ozon и з
|20.03.2023
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«Корус консалтинг» помогла «Абсолют банку» повысить точность прогнозной аналитики
м банка тестировать различные решения, направленные на повышение точности прогнозов, и «приземлять» ML-модели на конкретный процесс в рамках работы с клиентом. Например, с помощью моделей машин
|13.03.2023
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Платформа искусственного интеллекта ML Space стала основой для финала Национальной технологической олимпиады
ать основой и для коммерческих решений». ML Space — это платформа для совместной работы DS-команд и ML-разработки полного цикла: от импорта данных и их препроцессинга до деплоя и монетизации го
|09.03.2023
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«Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях
ринципами MLOps-подхода к разработке ML-моделей. Это набор практик и технологий, которые объединяют Machine Learning, DevOps, Data Engineering и Model Governance в единую методологию создания,
|09.02.2023
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Neoflex представила платформу Dognauts для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения
gnauts представляет собой единую MLOps-платформу, которая позволяет управлять всем жизненным циклом ML-моделей: от подготовки данных, разработки и обучения моделей до их эксплуатации и монитори
|16.01.2023
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Halyk Bank при поддержке Databorn внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях
ромышленную эксплуатацию теперь проходит как минимум в 2 раза быстрее, чем до внедрения платформы. «MLOps помогает бизнесу развивать Data Science-направление эффективнее и внедрять качественные
|22.12.2022
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«Крок» и Novo BI цифровизируют российскую логистику с помощью машинного обучения
пях поставок. В основе системы Novo Forecast Enterprise лежат математические алгоритмы и технологии машинного обучения для расчета прогноза.
|20.12.2022
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Yandex Cloud выложила нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в открытый доступ
Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала исходный код алгоритма машинного обучения для экомониторинга Байкала. Технология помогает анализировать пробы воды: определять и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Теперь биологи и ML-специалисты по
|08.12.2022
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Нейросеть в Yandex Cloud научилась рисовать совместно с художником
торая откроется в «Музее Яндекса» с 28 января 2023 г. «Сейчас много художников исследуют территории machine learning. Существует множество сценариев взаимодействия с нейронными сетями. В основн
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 247 39
|Кулик Вадим 165 37
|Путин Владимир 2911 36
|Шадаев Максут 808 34
|Дырмовский Дмитрий 114 32
|Сирота Юрий 66 29
|Чаркин Евгений 271 26
|Кирьянова Александра 108 25
|Бочарникова Татьяна 83 23
|Аршавский Анджей 29 22
|Ведяхин Александр 89 21
|Петров Михаил 138 21
|Арлазаров Владимир 198 21
|Мишустин Михаил 575 20
|Чернышенко Дмитрий 526 20
|Молодых Владимир 28 19
|Абакумов Евгений 175 19
|Щиров Илья 45 18
|Галушкин Олег 178 17
|Райгородский Андрей 25 17
|Алешкин Сергей 64 16
|Воронин Павел 99 16
|Сергеев Сергей 99 16
|Алифанов Кирилл 64 16
|Греф Герман 387 16
|Петунин Алексей 58 15
|Сотин Денис 189 15
|Парменова Наталия 63 14
|Врацкий Андрей 93 14
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 282 14
|Саркисов Тигран 30 14
|Нестеров Алексей 112 13
|Колбин Евгений 63 13
|Ханин Александр 49 12
|Соколовский Александр 40 12
|Колесников Евгений 17 12
|Бурнаев Евгений 14 12
|Лигачев Глеб 79 12
|Теплицкий Дмитрий 57 12
|Рахметов Руслан 46 12
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