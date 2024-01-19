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MLOps Machine learning operations Машинное обучение AutoML Автоматизированная подготовка данных самообучение ModelOps

MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps

  • Machine Learning (ML) – класс методов AI, в которых способность решать задачи возникает за счет анализа многочисленных примеров решения схожих задач 
  • Искусственный интеллект 
  • RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением

19.01.2024 «Яндекс» опубликовал карту навыков ML-разработчика

поисковые запросы программистов и составил карту технических навыков, которые регулярно используют ML-разработчики. Она показывает, какие ML-технологии и методы сейчас особенно популярны, как

Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2023

ператоров связи с их готовой инфраструктурой и облаками делает видеонаблюдение все более доступным. Искусственный интеллект и машинное обучение, интеграция со сторонними системами дают возможно
11.12.2023 «Иннодата» зарегистрировала в Роспатенте платформу «ML фаб»

ными, предсказательная аналитика, разработка с использованием технологий искусственного интеллекта, Machine Learning, Process Mining и Task Mining. Разработки сфокусированы на следующих сегмент
05.12.2023 «Северсталь» управляет окомкованием окатышей с помощью машинного обучения

«Карельский окатыш» (входит в «Северсталь») внедрил комплекс моделей машинного обучения на линии окомкования окатышей. Система автоматически управляет скоростью вращения окомкователя и дозировкой бентонита и выдает рекомендации по дозировке железорудного концент
10.11.2023 GlowByte и «Сберстрахование» сократили время развертывания ML-моделей в системе страховщика в 3 раза

СК «Сберстрахование» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовала платформу MLOps, которая позволяет регламентировать и стандартизировать процесс развертывания ML-моделе
08.11.2023 ДОМ.РФ и Yandex Cloud подвели итоги пилота с применением технологий машинного обучения

ство – соответствующее соглашение компании подписали 8 ноября в рамках FINOPOLIS-2023. В пилотном проекте ДОМ.РФ проанализировал новостной фон инвестиционно-строительной тематики с помощью технологии машинного обучения. Она собирает новости по заданным источникам и автоматически анализирует их тональность, которую разделяет по трем категориям: «позитивная», «негативная» и «нейтральная». В с
20.10.2023 В России создали рекомендательную систему для нефтяных компаний по ранжированию скважин-кандидатов на основе искусственного интеллекта

кже ранжирования скважин кандидатов по каждой площади на месторождении. Благодаря применению помощи ML-моделей удалось сократить время на подбор скважин-кандидатов и увеличить добычу нефти, а т
18.10.2023 «Почта Mail.ru» обрабатывает 600 млн писем в день с помощью ML-моделей

сервисе функционирует около 50 моделей машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители VK. ML-модели «Авторегистраций» Первая ML-модель была разработана в 2009 г. в качестве инструмент
12.10.2023 «Лаборатория Касперского» представила свои принципы этичного использования ИИ в кибербезопасности

дничество позволяет преодолевать препятствия, стимулировать инновации и открывать новые горизонты. «Машинное обучение может быть очень полезным для индустрии кибербезопасности, еще больше повыс
Искусственный интеллект 2023

. Читать полностью Алексей Могильников Rubbles Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов Сегодня
25.09.2023 Ozon поможет продавцам создать видеообложки с помощью машинного обучения

Ozon запускает новый сервис для продавцов по автогенерации видеообложек с помощью алгоритмов машинного обучения. Продавцы могут загрузить фотографии и получить небольшое видео, чтобы добавить в карточку товара. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Видеообложки – дополнительный ин
22.09.2023 Selectel запускает облачную ML-платформу

днастроенными аппаратными и программными компонентами, предназначенное для обучения и развертывания ML-моделей. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Платформа разворачивается индивиду
18.09.2023 В СПбГУ разработали комплексную учебную программу в области машинного обучения и искусственного интеллекта

твенного интеллекта, а также технологий глубокого обучения с подкреплением и компьютерного зрения. «Машинное обучение и искусственный интеллект — это наша реальность и будущее, постоянно развив
18.08.2023 МТС запустила платформу для обучения нейросетей

чивает весь цикл машинного обучения в облаке. Дата-инженеры и аналитики смогут быстро разворачивать ML-модели в протестированной и оптимизированной для них облачной среде, собирать и анализиров
20.07.2023 Как повысить эффективность ML-сервисов с помощью D/MLOps

нет — нужны как методологические, так и технологические изменения в процессах развития. Зачем нужен MLOps Итак, в компании уже есть хранилище данных, и сформирован бизнес-запрос на их использов
19.07.2023 «Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру

товаров и позволит таргетироваться на него потенциальным рекламодателям. В режиме реального времени ML-модель поймет, каким посетителям лучше показать товарную полку с конструкторами или магнит
19.07.2023 Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих платформ для ML-разработки и управления данными

Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих программных продуктов. Теперь платформа Rubbles MLOps Suite и решения для хранения и обработки данных Arenadata могут работать бесшовно в еди
12.07.2023 Ozon поможет продавцам спрогнозировать спрос на товары с помощью машинного обучения

который поможет продавцам, работающим по схеме FBO, спрогнозировать спрос на свои товары и понять, в каком количестве их стоит привозить в тот или иной регион. Для прогнозирования используются модели машинного обучения (ML), основанные на исторических данных. С помощью отчета продавцы смогут проще спланировать свои поставки на склады Ozon и повысить свои продажи. Об этом CNews сообщили пред
28.06.2023 Отчеты «Авто.ру» стали показывать ссылки на фотографии из картинок «Яндекса» и находить неточности в пробеге с помощью машинного обучения

четах «Авто.ру» показывался только «скрученный» пробег, а теперь — еще и подозрительный. Это значит, что он мог быть записан с ошибкой в автосервисе. Чтобы исключить человеческий фактор, используется машинное обучение. Алгоритм сканирует соседние точки на графике пробега и оценивает вероятность ошибки. Учитывая эту информацию, пользователь может задать дополнительные вопросы продавцу и дого
28.06.2023 «Ланит омни» выпустила интеллектуальные сервисы для платформы BPMSoft

и встроенные модели машинного обучения. Пользователи смогут самостоятельно запускать и настраивать ML-алгоритмы, а также применять технологичные инструменты для общения с клиентами через мессе
26.06.2023 Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023

очередь с повышением сложности вычислений в различных областях, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, наука о данных и других. Использование графических процессоров в этих обла
15.06.2023 Алексей Могильников -

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

ой эффективности и скорости разработки. В какой-то момент наши наработки в области инфраструктуры и MLOps мы стали не только использовать у себя, но и предлагать внешнему рынку, что вылилось в

14.06.2023 Решение «Сбера» ускорит разработку ML-моделей

«Сбер» представил новую программную библиотеку Py-Boost, которая многократно повышает скорость разработки моделей машинного обучения с помощью прорывного алгоритма SketchBoost. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Алгоритм SketchBoost реализует новый подх
09.06.2023 Loymax завершила внедрение рекомендательной платформы в торговой сети «Красный Яр»

для автоматизации маркетинга Loymax запустила рекомендательную систему на базе машинного обучения — Machine Learning (ML), что позволило ежемесячно генерировать миллионы персональных предложени
23.05.2023 Yandex Cloud открыла доступ к обновленной версии Yandex DataSphere

Yandex DataSphere появилась новая версия Jupyter Notebook – наиболее популярного редактора кода для ML-разработки. Обновленный интерфейс, а также предустановленные расширения – например, навига
11.05.2023 «Северсталь» увеличила производительность стана 2000 с помощью машинного обучения

«Северсталь» внедрила программный комплекс по управлению темпом прокатки и выдачей слябов из печей на основе моделей машинного обучения. Решение, получившее название «Автотемп 2.0», реализовано на стане 2000 Череповецкого металлургического комбината (ключевой актив «Северстали»). Разработчиками выступили спец
11.05.2023 ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения

фотовитрину – единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента. Теперь в разделе «Фото» авторы смогут просмотреть архивные и опубликовать свежие фотографии, а с помощью технологий машинного обучения – создать новый контент для своих друзей и подписчиков. Новый сервис позволит значительно сократить время на обработку и публикацию контента. Например, функция «Подборка фото
24.04.2023 ML-сервис геоаналитики VK поможет увеличить прибыль от новых офлайн-точек

т новых точек», — сказал Роман Стятюгин, директор центра аналитических продуктов VK Predict. Модели машинного обучения «Геокурсора» учитывают более 500 параметров: обезличенные признаки аудитор
10.04.2023 Машинное обучение поможет ускорить исследование состава материал

й позволит материаловедам сэкономить время при расшифровке рентгенограмм. Он предложил использовать машинное обучение для прогнозирования фаз кристаллической структуры переходных металлов и их

07.04.2023 АВИШ и «Полиматика» открыли лабораторию «Машинного обучения на транспорте»

Академия «Высшая инженерная школа» и российский разработчик аналитических инструментов «Полиматика» (ГК Softline) открыли совместную учебно-научную лабораторию «Машинного обучения на транспорте». Она предоставит студентам возможности для проведения проектов в области анализа данных и искусственного интеллекта как в рамках образовательной программы, так
06.04.2023 Yandex Cloud бесплатно предоставит российским вузам облачные ресурсы для обучения ИИ

блачные сервисы платформы для задач машинного обучения и анализа данных. Так, с помощью сервиса для ML-разработки Yandex DataSphere преподаватели смогут обучать студентов создавать базовые моде
20.03.2023 Ozon ускорил модерацию товаров с помощью машинного обучения

или отправляется на ручную проверку. Новая система модерации использует методы машинного обучения (machine learning; ML): алгоритм обучается на накопленном массиве решений модераторов Ozon и з
20.03.2023 «Корус консалтинг» помогла «Абсолют банку» повысить точность прогнозной аналитики

м банка тестировать различные решения, направленные на повышение точности прогнозов, и «приземлять» ML-модели на конкретный процесс в рамках работы с клиентом. Например, с помощью моделей машин
13.03.2023 Платформа искусственного интеллекта ML Space стала основой для финала Национальной технологической олимпиады

ать основой и для коммерческих решений». ML Space — это платформа для совместной работы DS-команд и ML-разработки полного цикла: от импорта данных и их препроцессинга до деплоя и монетизации го
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях

ринципами MLOps-подхода к разработке ML-моделей. Это набор практик и технологий, которые объединяют Machine Learning, DevOps, Data Engineering и Model Governance в единую методологию создания,

09.02.2023 Neoflex представила платформу Dognauts для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения

gnauts представляет собой единую MLOps-платформу, которая позволяет управлять всем жизненным циклом ML-моделей: от подготовки данных, разработки и обучения моделей до их эксплуатации и монитори
16.01.2023 Halyk Bank при поддержке Databorn внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях

ромышленную эксплуатацию теперь проходит как минимум в 2 раза быстрее, чем до внедрения платформы. «MLOps помогает бизнесу развивать Data Science-направление эффективнее и внедрять качественные
22.12.2022 «Крок» и Novo BI цифровизируют российскую логистику с помощью машинного обучения

пях поставок. В основе системы Novo Forecast Enterprise лежат математические алгоритмы и технологии машинного обучения для расчета прогноза.
20.12.2022 Yandex Cloud выложила нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в открытый доступ

Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала исходный код алгоритма машинного обучения для экомониторинга Байкала. Технология помогает анализировать пробы воды: определять и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Теперь биологи и ML-специалисты по

08.12.2022 Нейросеть в Yandex Cloud научилась рисовать совместно с художником

торая откроется в «Музее Яндекса» с 28 января 2023 г. «Сейчас много художников исследуют территории machine learning. Существует множество сценариев взаимодействия с нейронными сетями. В основн

Публикаций - 3975, упоминаний - 4846

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 23998 330
Yandex - Яндекс 6387 324
Google LLC 11351 242
SAP SE 5088 222
Oracle Corporation 6495 182
IBM - International Business Machines Corp 9330 166
Intel Corporation 11872 158
Ростелеком 10637 154
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3232 148
VK - Mail.ru Group 3276 141
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10619 126
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1026 124
Nvidia Corp 3303 122
7588 122
Amazon Inc - Amazon.com 2880 114
Прогноз 1572 108
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4495 107
Meta Platforms - Facebook 4366 99
Samsung Electronics 9942 92
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8383 89
Apple Inc 11607 86
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 378 85
SAS Institute 931 84
МегаФон 7688 84
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 751 81
Cisco Systems 4995 80
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2008 79
Huawei 3683 78
Telegram Group 1407 73
Крок - Croc 1770 71
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1409 69
Softline - Софтлайн 2358 69
Цифра ГК 2260 66
Dell EMC 4970 66
Broadcom - VMware 2251 66
SAP CIS - САП СНГ 842 62
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 427 60
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3024 59
HPE - Hewlett Packard Enterprise 593 57
NetApp - Network Appliance 627 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6463 302
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2600 165
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 923 96
Открытие ФК - Банк Открытие 523 81
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1011 80
Альфа-Банк 1664 77
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2007 77
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6757 75
Почта России ПАО 1989 75
РЖД - Российские железные дороги 1768 71
Газпром нефть 549 69
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 64
Лента - Сеть розничной торговли 1890 62
ГПБ - Газпромбанк 1010 60
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 392 60
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 238 59
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 615 54
Магнит - Тандер - сеть магазинов 734 52
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1404 48
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 47
Интеррос - Росбанк АКБ 582 45
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 373 40
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 394 35
Газпром ПАО 1220 35
МКБ - Московский кредитный банк 517 33
Русагро Группа Компаний 246 31
Открытие ФК - Росгосстрах 317 30
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 341 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1093 29
Ингосстрах СПАО 388 29
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 318 29
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 511 29
Северсталь ПАО - Severstal 416 28
Почта Банк 421 28
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 432 27
X5 Group - Перекрёсток 485 27
ПГК - Первая грузовая компания 177 26
Uber 320 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 749 23
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 417 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2735 212
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10321 183
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4195 107
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3349 107
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1722 76
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1756 74
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4671 71
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2252 67
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5421 66
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2577 58
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2626 55
Президент Российской Федерации 3997 52
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2896 46
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5054 42
Федеральное казначейство России 1641 38
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 734 38
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 33
Правительство Москвы 2174 32
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3144 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1290 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1758 28
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 742 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2831 25
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 288 24
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 927 24
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 238 23
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 764 23
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 391 23
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1252 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2544 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1115 20
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 122 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1765 19
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 18
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 353 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3097 17
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1730 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 642 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 538 14
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 82 14
OWASP - Open Web Application Security Project 78 13
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 13
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6177 10
АФТ - Ассоциация Финтех 98 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 8
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 181 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 997 6
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2644 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 268 5
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 35 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 62 4
OpenCAPI Consortium 13 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
Linux Foundation 177 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 227 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 118 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 3
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 3
Gen-Z Consortium 11 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 2
Талант и успех - Общественный фонд 16 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 2
ASF - Apache Software Foundation 108 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 2
OSI - Open Source Initiative 68 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9836 2195
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58233 1811
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43751 1624
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19023 1288
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5662 1125
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27888 1067
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14478 903
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23469 769
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5165 645
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15214 622
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27462 592
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22567 562
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VK Skillbox - Скилбокс 84 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1875 88
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2237 79
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 69
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 56
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 257 47
CNews AWARDS - награда 450 32
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1152 23
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 517 21
День молодёжи - 27 июня 729 19
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 18
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 18
CNews FORUM Кейсы 167 16
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 13
Oracle OpenWorld 65 12
CNews ИТ-стратегия 14 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 910 9
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 8
Oracle Modern Cloud Day 10 7
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 6
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 9 6
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 42 6
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 18 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 6
Microsoft Ignite 40 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 5
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 5
Startup Village - международная стартап-конференция 60 5
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 24 5
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 10 5
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 5
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 20 4
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 18 4
CNews Баттл 64 4
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 19 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 4
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 4
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 4
NeurIPS 6 4
Fortinet Security Day 9 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
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