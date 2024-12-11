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В России запущена новая AutoML платформа для предсказания вероятности наступления событий

На российском рынке появилась AutoML-платформа Antavira. Она позволяет предсказывать вероятность наступления событий на основе исторических данных, упрощая и удешевляя процесс построения прогнозных моделей. Об этом CNews сообщили представители Antavira.

Платформа Antavira открывает новые возможности для работы с данными, предлагая онлайн-инструмент для построения прогнозных моделей. Платформа ориентирована на широкий круг пользователей благодаря технологии no-code ML. Она позволяет даже не специалистам в области программирования предсказывать вероятность наступления событий с использованием алгоритмов машинного обучения.

Платформа не привязана к конкретной сфере и подходит для работы с данными из любых отраслей, включая финансы, транспорт, медицину, госуправление, ритейл, энергетику, науку и другие.

Интерфейс платформы минимизирует ручную работу. Достаточно загрузить два файла: выборку с переменными и выборку с таргетами. При помощи «одного окна» пользователь сможет настроить и запустить моделирование. По окончании расчетов платформа сформирует файлы результатов, включающие формулу модели.

Кроме того, пользователь может одновременно запускать неограниченное количество экспериментов и задавать любую последовательность выполнения функций моделирования, ограниченную лишь логикой и целесообразностью.

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Безопасность

Платформа стабильно обрабатывает файлы более 30 ГБ в разархивированном виде и не предъявляет требований к количеству строк и столбцов загружаемого проекта. В рамках внутренних тестов команда успешно использовала платформу для работы с файлами объемом до 100 ГБ. При этом платформа доступна с любых устройств, включая мобильные телефоны.

Разработчики также сделали упор на экономическую составляющую. Расчетные мощности динамически масштабируются в облаке в зависимости от потребностей пользователей. Подобная техническая реализация позволяет уменьшить затраты на содержание платформы и осуществлять тарификацию только за время работы, что снижает стоимость моделей для пользователей.

«Antavira создана для того, чтобы сделать прогнозное моделирование доступным и удобным. Мы видим огромный потенциал применения нашей платформы в различных отраслях: от бизнес-задач до научных исследований. Antavira — это инструмент, который позволит пользователям сосредоточиться на интеллектуальной работе, а не на сложных настройках и ожидании результата. Мы приглашаем всех желающих протестировать возможности нашей платформы бесплатно», — сказала основатель компании Мария Вейхман.

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