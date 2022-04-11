РусБИТех Astra Linux SE Astra Linux Special Edition
Astra Linux Special Edition — это российская сертифицированная операционная система, которая позволяет решать спектр задач: от выполнения стандартной офисной работы до создания защищенных инфраструктур любого масштаба. Ее функционал, надежность, а также комплекс встроенных уникальных СЗИ позволяют обеспечить комфортную работу пользователей и защиту данных любой степени конфиденциальности. Продукцию Astra Linux применяет множество организаций, в числе которых частные компании, госкорпорации, промышленные предприятия, объекты критической информационной инфраструктуры и другие заказчики, предъявляющие особые требования к ИТ-безопасности.
РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мылицын Роман 85 53
|Векшин Евгений 12 9
|Евдокимов Андрей 67 8
|Путин Владимир 2542 6
|Рудевский Антон 10 6
|Бугрецов Антон 6 6
|Смирнов Алексей 166 6
|Девянин Петр 6 6
|Сивцев Илья 30 5
|Комиссаров Дмитрий 192 4
|Тараканов Дмитрий 3 3
|Рубанов Владимир 68 3
|Белокрылов Александр 24 3
|Балабанов Максим 3 2
|Хромов Максим 9 2
|Кирдяшов Федор 16 2
|Федин Алексей 3 2
|Манцветов Константин 7 2
|Легостаева Светлана 30 2
|Смирнов Павел 39 2
|Гантимуров Андрей 6 2
|Мартыненко Александр 15 2
|Луцик Павел 9 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Мухин Денис 5 2
|Хохлов Михаил 6 2
|Мишустин Михаил 376 2
|Донской Дмитрий 26 2
|Анфимов Павел 20 2
|Абакумов Евгений 110 2
|Челышев Сергей 5 2
|Анзимиров Лев 2 2
|Черкашин Павел 36 2
|Королев Алексей 20 2
|Гутин Александр 12 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|Бурым Андрей 0 1
|Рябова Галина 22 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Чеглаков Андрей 50 1
|500 Startups 4742 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|IDC Russia - IDC Россия 161 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
|CNews Мишень 47 1
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