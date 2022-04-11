РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition

Astra Linux Special Edition — это российская сертифицированная операционная система, которая позволяет решать спектр задач: от выполнения стандартной офисной работы до создания защищенных инфраструктур любого масштаба. Ее функционал, надежность, а также комплекс встроенных уникальных СЗИ позволяют обеспечить комфортную работу пользователей и защиту данных любой степени конфиденциальности. Продукцию Astra Linux применяет множество организаций, в числе которых частные компании, госкорпорации, промышленные предприятия, объекты критической информационной инфраструктуры и другие заказчики, предъявляющие особые требования к ИТ-безопасности.