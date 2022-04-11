Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 93111
ИКТ 8152
Организации 6187
Ведомства 1313
Ассоциации 664
Технологии 2905
Системы 17577
Персоны 33204
География 1531
Статьи 1206
Пресса 882
ИАА 593
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1532
Мероприятия 817

РусБИТех Astra Linux SE Astra Linux Special Edition

РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition

Astra Linux Special Edition — это российская сертифицированная операционная система, которая позволяет решать спектр задач: от выполнения стандартной офисной работы до создания защищенных инфраструктур любого масштаба. Ее функционал, надежность, а также комплекс встроенных уникальных СЗИ позволяют обеспечить комфортную работу пользователей и защиту данных любой степени конфиденциальности. Продукцию Astra Linux применяет множество организаций, в числе которых частные компании, госкорпорации, промышленные предприятия, объекты критической информационной инфраструктуры и другие заказчики, предъявляющие особые требования к ИТ-безопасности.


11.04.2022 Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech с ОС Astra Linux Special Edition
13.12.2021 Продукты «Аладдин Р.Д.» вместе с ОС Astra Linux SE позволяют защищать данные, составляющие государственную тайну.
22.11.2021 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux Special Edition.
22.10.2021 Российский Linux для госсектора обновился по-крупному. Изменен дизайн, модель распространения, добавлены средства защиты
20.10.2021 СХД Huawei OceanStor Dorado 18000 cовместима с Astra Linux SE
26.07.2021 VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации
16.07.2021 Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition
31.03.2021 Подтверждена корректная работа ОС Astra Linux Special Edition на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55
22.04.2020 Astra Linux выпустила портативное решение для организации защищенного удаленного рабочего места
08.04.2020 Astra Linux подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России по первому уровню доверия
30.12.2019 Подтверждена совместимость СЭД Docsvision с ОС Astra Linux Special Edition
24.05.2019 Astra Linux стал первой ОС, допущенной в России к гостайне высшей секретности
29.04.2019 Astra Linux и «Инкома» подтвердили совместимость ПО «Видеоселектор» c Astra Linux SE
13.03.2019 Коммутаторы Mellanox подтвердили совместимость c ОС Astra Linux SE 1.6
22.08.2017 DLP-решение InfoWatch для защиты корпоративных данных в ОС Astra Linux SE сертифицировано МО РФ
07.06.2017 SCADA-система RedKit подтвердила совместимость с российской ОС специального назначения Astra Linux Special Edition
31.05.2016 ОС специального назначения Astra Linux Special Edition пополнила Единый реестр российского ПО
17.10.2011 Вышел технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.4 с поддержкой «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск»

Публикаций - 221, упоминаний - 237

РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 176
Microsoft Corporation 22497 21
Новые облачные технологии (НОТ) 277 15
6072 14
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 14
1С-ИжТиСи 5461 13
Базальт СПО - BaseALT 254 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 11
Intel Corporation 11262 11
Крипто-ПРО 308 10
Huawei 3222 10
Код Безопасности 432 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 8
ALT Linux - Альт Линукс 150 8
RuBackup - Рубэкап 19 8
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 7
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 7
Oracle Corporation 6035 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 163 6
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 6
Комдив 23 5
Крок - Croc 1616 5
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 13 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 5
Softline - Софтлайн 1870 5
Dr.Web - Доктор Веб 1186 5
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 7 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 4
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 30 4
Basis - Tionix - Тионикс 63 4
Yandex - Яндекс 5015 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 4
Ростех - Автоматика Концерн 1008 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 4
Росплатформа - Р-Платформа 64 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
Ростех - Вертолеты России 149 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 145 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
УЦ Профи 4 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
РусГидро ПАО 206 2
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Китай - Тяньваньская АЭС - атомная электростанция 24 2
КонсультантПлюс 103 2
Газпром ПАО 1008 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 2
Почта России ПАО 1853 2
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 28 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания 7 1
РусГидро - Магаданэнерго 7 1
Росатом - СвердНИИХиммаш 6 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 1
Росатом TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК 5 1
РусГидро - Гидроремонт-ВКК 3 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 8 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт 0 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 0 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 138 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 37 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
Альфа-Банк 1476 1
Открытие ФК 2713 1
Volvo Cars 243 1
Роснефть НК 434 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 49 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 88
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 60
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 59
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 53
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 46
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 13
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 8
Президент Российской Федерации 3770 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 25 2
Администрация Президента РФ 904 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 74 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 10 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
Linux Foundation 167 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 212
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 125
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 122
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 82
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 65
Виртуализация - Virtualization 2373 56
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 46
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 1082 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 33
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 33
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 4511 29
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 28
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 24
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 23
ARM64 - Архитектура процессора 1261 22
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 21
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 21
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 21
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 20
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 1330 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 17
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 498 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 16
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 533 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 16
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 15
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 15
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 311 14
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 13
Linux OS 7669 166
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 75 51
Microsoft Windows 10 11713 38
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 29
Новые облачные технологии - МойОфис 381 22
Intel x86 - архитектура процессора 1391 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 20
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 19
Linux - Debian GNU 339 19
Ред ОС 312 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 614 18
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 18
Microsoft Windows 2104 17
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 13
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 12
КриптоПро СКЗИ CSP 144 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 11
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 10
IBM System Z - IBM eServer zSeries 171 10
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 145 10
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 204 10
Aladdin JaCarta 257 9
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 95 9
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 8
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 71 8
Microsoft Office 3247 7
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 14 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 36 7
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 7
InfoTeCS - ViPNet Client 68 6
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 176 6
Aladdin JaCarta ГОСТ 91 6
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 107 6
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 6
Microsoft SQL Server 1416 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 74 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 6
Google Android 11959 6
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 6
Мылицын Роман 85 53
Векшин Евгений 12 9
Евдокимов Андрей 67 8
Путин Владимир 2542 6
Рудевский Антон 10 6
Бугрецов Антон 6 6
Смирнов Алексей 166 6
Девянин Петр 6 6
Сивцев Илья 30 5
Комиссаров Дмитрий 192 4
Тараканов Дмитрий 3 3
Рубанов Владимир 68 3
Белокрылов Александр 24 3
Балабанов Максим 3 2
Хромов Максим 9 2
Кирдяшов Федор 16 2
Федин Алексей 3 2
Манцветов Константин 7 2
Легостаева Светлана 30 2
Смирнов Павел 39 2
Гантимуров Андрей 6 2
Мартыненко Александр 15 2
Луцик Павел 9 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Мухин Денис 5 2
Хохлов Михаил 6 2
Мишустин Михаил 376 2
Донской Дмитрий 26 2
Анфимов Павел 20 2
Абакумов Евгений 110 2
Челышев Сергей 5 2
Анзимиров Лев 2 2
Черкашин Павел 36 2
Королев Алексей 20 2
Гутин Александр 12 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Бурым Андрей 0 1
Рябова Галина 22 1
Кабанов Владимир 174 1
Чеглаков Андрей 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 205
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 77
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 289 30
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 198 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 13
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 12
Россия - ЮФО - Севастополь 469 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 10
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 10
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 39 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 8
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 7
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 342 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 5
Казахстан - Республика 4467 4
Россия - СФО - Иркутская область 832 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
Россия - УФО - Челябинская область 932 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 256 3
Китай - Тайвань 2115 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 229 3
Россия - ЦФО - Тульская область 965 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 627 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 3
Россия - УФО - Курганская область 365 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 502 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 483 2
Украина 6212 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 613 2
Россия - ЦФО - Брянская область 142 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 266 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганск 75 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 51 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 121
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 117
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 111
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 88
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 41
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 32
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 0 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 22
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 20
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 18
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 17
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 25 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 11
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 11
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 10
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 575 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 9
Энергетика - Energy - Energetically 756 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 4
Английский язык 764 4
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 0 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 3
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
91Mobiles 590 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Bloomberg 1009 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Известия ИД 307 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Ведомости 375 1
500 Startups 4742 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
IDC - International Data Corporation 4671 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
CNews Мишень 47 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 15
РАН - Российская академия наук 1397 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 64 9
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 4 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 6 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 3 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
Рубин НИИ 7 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
Армия - Международный военно-технический форум 35 1
Цифровые Вершины - премия 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199487, в очереди разбора - 929477.
Создано именных указателей - 93111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября