Платформа корпоративных коммуникаций eXpress работает под ОС Astra Linux

Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress работает под управлением отечественной операционной системы Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Astra Linux Special Edition – сертифицированная российская ОС, в которую встроены средства защиты информации для стабильной и безопасной работы. Также в Astra Linux SE может использоваться для обработки информации различной степени конфиденциальности. Платформа успешно прошла комплекс испытаний в Системе сертификации СЗИ ФСТЭК России по первому, высочайшему, уровню доверия.

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Astra Linux SE применяется на промышленных предприятиях и объектах критической информационной инфраструктуры, в госкорпорациях и концернах. В сочетании с платформой eXpress, сертифицированной ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, работа на защищенной отечественной ОС позволяет удовлетворить высокие требования к информационной безопасности системы корпоративных коммуникаций.

Платформа корпоративных коммуникаций eXpress включает мессенджер с личными и групповыми чатами и каналами, видеоконференции на 120+ участников, корпоративный магазин приложений Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ для сотрудников к информационным системам компании. eXpress можно использовать на всех операционных системах для десктопов, включая Windows, MacOS, Linux, Ubuntu, Astra Linux SE и на мобильных устройствах с ОС Android и iOS. Продукт включен в реестр российского программного обеспечения, обладает сертификатом соответствия четвертого уровня доверия ФСТЭК России.