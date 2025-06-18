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«Группа Астра» и «Диджитал Дизайн» представляют мобильное приложение «АРМ Руководителя» для Astra Linux SE

«Группа Астра» и компания «Диджитал Дизайн» объявляют о выпуске мобильного приложения «АРМ Руководителя», адаптированного для операционной системы Astra Linux SE в режиме «Мобильный». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«АРМ Руководителя» сочетает в себе мобильность и соответствие требованиям информационной безопасности. Приложение поддерживает все основные сценарии работы руководителя в системах электронного документооборота и позволяет рассматривать корреспонденцию, накладывать резолюции, делать текстовые и рукописные пометки, согласовывать и подписывать документы с использованием УКЭП, а также делегировать задачи и контролировать их исполнение. Дополнительные возможности — локальный архив с поиском, поддержка документов с грифом ДСП и работа как онлайн, так и офлайн.

Для работы с Astra Linux SE в приложение были добавлены новые функции: поддержка внешней клавиатуры и мыши, адаптивный интерфейс для планшетов с разными диагоналями и вертикальная ориентация экрана. Это обеспечивает работу на различных устройствах.

Приложение предназначено для работы с СДУ «Приоритет» на базе платформы Docsvision, но также поддерживает интеграцию и с другими системами электронного документооборота.

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Безопасность

«Совместное решение «АРМ Руководителя» и Astra Linux SE — это важный шаг к созданию полностью отечественной экосистемы для безопасной работы с документами. Благодаря глубокой адаптации под требования защищенных сред наш продукт обеспечивает не только удобство, но и соответствие самым строгим стандартам информационной безопасности. Мы уверены, что это решение станет востребованным в государственном и корпоративном секторах, где критически важны мобильность, надежность и защита данных», — отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Сегодня руководителям критически важно иметь доступ к документам в любых условиях без потери безопасности. Наше решение объединяет удобство мобильных технологий и надежность российской ОС Astra Linux, что делает его идеальным инструментом для управленцев», — сказал Сергей Дербенков, руководитель направления систем документационного управления «Диджитал Дизайн».

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