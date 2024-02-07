Подтверждена совместимость ПО для управления промышленным предприятием Bimeister и OC Astra Linux

Компания Bimeister, российский разработчик ИТ-решений и методик управления для промышленных предприятий, и «Группа Астра» объявили об успешном завершении испытаний в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. В результате тестирования подтверждена совместимость ПО Bimeister с операционной системой Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Bimeister — российская группа компаний, занимающаяся разработкой, инжинирингом и внедрением инновационных цифровых решений для промышленности. Основным продуктом вендора является собственная цифровая экосистема Bimeister, объединяющая несколько ИТ-решений, которые помогают заказчикам оптимизировать производство, сократить издержки, повысить объемы и качество выпускаемой продукции.

«Замещение иностранных ИТ-продуктов в промышленности происходит на фоне интенсивного цифрового развития. Участники рынка уходят от «точечной» автоматизации, создавая масштабные экосистемы из отечественных продуктов, которые управляют инженерными данными, процессами проектирования, строительными работами, эксплуатацией сложного оборудования и т.д. Применяя специализированное промышленное ПО Bimeister под управлением российской ОС Astra Linux, заказчики получают защищенные и импортонезависимые комплексные решения, оптимально подходящие под задачи цифровизации», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра».

«Кооперация российских вендоров сегодня особенно важна для того, чтобы совместными усилиями создавать, поддерживать и развивать такие решения, которые смогут не просто заменить западных вендоров, но в значительной степени повысить эффективность российского бизнеса. Мы рады быть частью технологического партнерства Ready for Astra, благодаря которому еще больше компаний в России получат доступ к возможностям по автоматизации и оптимизации своих бизнес-процессов. Стоит отметить, что решения Bimeister легко масштабируются и могут быть использованы одновременно большим количеством специалистов. Таким образом мы стремимся сделать так, чтобы у предприятий были максимально гибкие условия по улучшению своей инфрастуктуры как в вопросах проектно-технического документооборота, так и для оцифровки других процессов», — отметил Сергей Стрелков, технический директор Bimeister.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Bimeister - компания, специализирующаяся на разработке веб-решений, которые обеспечивают промышленным предприятиям эффективность, прозрачность и автоматизацию процессов на основе цифровых решений. Продукты ГК Bimeister включены в реестр Минцифры.