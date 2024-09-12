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Подтверждена совместимость ПО АРМ «Орион Икс» с ОС Astra Linux Special Edition

Компания Bolid сообщила о получении сертификата совместимости программного обеспечения АРМ «Орион Икс» с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition.

Cертификат подтверждает, что ПО АРМ «Орион Икс» подходит как для установки на объектах с высокими требованиями к защищённости обрабатываемой информации, включая защиту государственной тайны, так и на объектах без специальных требований к защите информации.

Корректная работа ПО АРМ «Орион Икс» с ОС Astra Linux Special Edition подтверждена проведёнными испытаниями.

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