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«Форсайт» и «Группа Астра» объявили о совместимости продуктов «Форсайт. Мобильная платформа» и Astra Linux Special Edition

«Форсайт», разработчик корпоративных мобильных приложений и продуктов для аналитики данных, и «Группа Астра», разработчик системного и инфраструктурного ПО, объявили о совместимости своих разработок «Форсайт. Мобильная платформа» и Astra Linux Special Edition (версии 1.7 и 1.8). Результаты испытаний подтвердили корректную работу российских программных продуктов, что может служить гарантией успешной реализации проектов по комплексному импортозамещению корпоративных мобильных сервисов. Оба продукта включены в реестр отечественного ПО, обеспечивают высокий уровень защиты данных, а также являются универсальными решениями, которые могут использоваться компаниями из любой отрасли.

«Форсайт. Мобильная платформа» – технологическая база для создания любых корпоративных мобильных решений. Содержит целый ряд готовых инструментов и позволяет быстро создавать различные типы корпоративных мобильных сервисов. Использование продукта «Форсайт. Мобильная платформа» позволяет обеспечить высокий уровень информационной безопасности, дает мобильному решению отказоустойчивость, обеспечивает высокую скорость передачи данных, позволяет быстро подключить мобильное приложение к целому ряду корпоративных систем.

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Astra Linux Special Edition – сертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации (СЗИ) для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности.

Расширение технологического партнёрства российских вендоров нацелено на обеспечение заказчиков надежными, высокоэффективными инструментами на отечественном стеке ПО, в том числе защищенными корпоративными мобильными приложениями для автоматизации процессов ТОРО, СЭД, управления складом.

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