InfoWatch ARMA Industrial Endpoint поддерживает Astra Linux SE

ГК InfoWatch обновила решение для защиты информации рабочих станций и серверов АСУ ТП. Новая версия InfoWatch ARMA Industrial Endpoint 3.0 стала одним из первых решений на рынке с поддержкой отечественных ОС — Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8. Это сертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации, которая используется в российских импортонезависимых ИТ-инфраструктурах. Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

InfoWatch ARMA Industrial Endpoint получила спектр усовершенствований, направленных на повышение уровня защиты и удобство администрирования.

В версии 3.0 появилась возможность в реальном времени отслеживать изменения в файлах и папках — это помогает выявлять несанкционированные изменения данных. Для снижения рисков заражения устройств и утечки данных появилась возможность управления запуском приложений на рабочих станциях — это ограничивает доступ к ненужным или потенциально опасным программам. Также появилось управление доступом подключения внешних устройств.

InfoWatch ARMA Industrial Endpoint получила расширенную поддержку работы с единым центром управления средствами защиты и инцидентами ИБ — InfoWatch ARMA Management Console. Появилась возможность отправки данных как в Management Console, так и в сторонние SIEM-системы. В новой версии доступно централизованное управление и настройка сразу нескольких защищенных станций через InfoWatch ARMA Management Console.

«Переход российского рынка на отечественные ИТ-решения требует адаптации средств защиты АСУ ТП. Работоспособность InfoWatch ARMA Industrial Endpoint подтверждена с ОС Astra Linux SE — это позволяет защитить рабочие станции под управлением российской ОС, распространение которой на производственных предприятиях растет», — сказал руководитель отдела развития продуктов InfoWatch ARMA Демид Балашов.