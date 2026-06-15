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GreenData подтвердила совместимость low-code платформы с Astra Linux Special Edition 1.7

Компания GreenData, российский разработчик low-code-платформы, подтвердила совместимость с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition 1.7. Испытания подтвердили корректную работу платформы GreenData LTS.480.4 в среде Astra Linux SE 1.7.8. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Сертификат совместимости № 33339/2026 выдан ООО «РусБИТех-Астра» по результатам комплекса тестирования, проведенного в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Проверка была выполнена в среде Astra Linux Special Edition 1.7.8 и охватила полный цикл развертывания и эксплуатации low-code платформы GreenData, включая подготовку программной среды, запуск, штатное функционирование и корректный вывод из эксплуатации. По итогам испытаний GreenData LTS.480.4 признана совместимой с заявленной версией операционной системы.

Подтвержденная совместимость позволяет использовать GreenData в проектах, инфраструктура которых строится на базе Astra Linux Special Edition 1.7. Заказчики могут заранее учитывать совместную работу продуктов при проектировании архитектуры корпоративных систем, подготовке технических требований и планировании развертывания, что снижает объем дополнительных проверок на этапе внедрения и уменьшает риски, связанные с взаимодействием low-code платформы и операционной системы.

Совместимость ПО важна не только для новых внедрений, но и для развития уже действующих решений. Компании могут планировать перенос систем на отечественную операционную среду, обновление инфраструктуры и дальнейшее масштабирование приложений с учетом подтвержденной работоспособности программных продуктов.

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«Astra Linux – одна из наиболее востребованных российских операционных систем для создания защищенной ИТ-инфраструктуры в промышленности, государственном секторе и крупных компаниях. Поэтому подтверждение совместимости с этой ОС – один из важных приоритетов в развитии платформы GreenData. Благодаря слаженной работе специалистов двух компаний мы подтвердили корректную работу GreenData LTS.480.4 под управлением Astra Linux Special Edition 1.7. Совместимость платформы с отечественными операционными системами и системами управления базами данных позволяет нашим заказчикам формировать технологический стек с подтвержденной работоспособностью компонентов и выбирать конфигурацию с учетом требований конкретного проекта», – сказал Роман Невоструев, руководитель центра разработки общесистемных компонентов GreenData.

GreenData продолжает расширять перечень совместимых российских инфраструктурных решений. Компания планирует в ближайшее время подтвердить совместимость своей low-code платформы с Astra Linux Special Edition 1.8. Так, заказчики смогут учитывать GreenData при переходе на новую версию операционной системы и формировании долгосрочных планов развития ИТ-инфраструктуры.

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