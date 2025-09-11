Разделы

IVA Technologies и «Группа Астра» подтвердили совместимость IVA MCU и Astra Linux SE

Компании IVA Technologies, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и «Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, подтвердили совместимость своих решений — новейших версий сервера профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU 25.3 с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition 1.8.2. Тестирование проводилось в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

Испытания показали, что обновленная версия IVA MCU стабильно и надежно работает в защищенной среде Astra Linux. Это открывает пользователям дополнительные возможности для внедрения решения в инфраструктуры с повышенными требованиями к безопасности, включая государственные ведомства и крупные корпорации.

«Для нас крайне важно обеспечить совместимость IVA MCU с ключевыми отечественными операционными системами, которые применяются в критически значимых инфраструктурах. Получение сертификата совместимости с Astra Linux еще раз подтверждает готовность нашего сервера профессиональной видеоконференцсвязи к эксплуатации в условиях, где требования к защите информации особенно высоки», – отметил Виктор Петров, заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies.

«Совместимость Astra Linux с сервером видеоконференцсвязи IVA MCU открывает перед организациями возможность применять интегрированные отечественные решения для безопасной и эффективной работы. Потребность в надежных инструментах удаленной коммуникации остается актуальной уже несколько лет подряд, и теперь мы предлагаем готовое решение, объединяющее защищенность операционной системы Astra Linux с высоким качеством видеосвязи IVA MCU в едином технологическом пространстве», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

Это не первая сертификация совместимости IVA MCU с Astra Linux. Ранее решение уже проходило проверку на совместимость с предыдущими версиями ОС. Такой результат подчеркивает стабильное развитие продукта, а также последовательную работу компании IVA Technologies по обеспечению поддержки отечественных программных платформ.

IVA MCU – профессиональный сервер видеоконференцсвязи. IVA MCU позволяет планировать и проводить различные онлайн-мероприятия: конференции, вебинары, совещания, лекции, и др. Кроме того, сервер предоставляет дополнительные возможности для повышения эффективности встреч: синхронный перевод, стенография, создание комнат ожиданий и многое другое. Решение отвечает строгим требованиям безопасности и включено в реестр российского ПО. IVA MCU успешно используется в крупнейших российских компаниях, государственных корпорациях и органах государственной власти.

Astra Linux — отечественная операционная система со встроенными средствами защиты информации. Система соответствует российским стандартам информационной безопасности (ФСТЭК, ФСБ). Входит в реестр Минцифры России и активно используется в государственных органах, финансовом секторе, промышленности, транспортной отрасли, в сфере образования, медицине и фармацевтике. Совместимость с Astra Linux Special Edition и другим программным обеспечением «Группы Астра» подтверждена у 3700+ программных и аппаратных продуктов. Доступны версии для серверного, десктопного, мобильного и встраиваемого сценариев применения.

