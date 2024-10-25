В ГИС «Панорама» для ОС Astra Linux Special Edition 1.8 усовершенствованы средства цифрового картографирования и изучения местности

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.2 для ОС Astra Linux Special Edition 1.8. В новой версии реализованы задачи автоматической расстановки подписей объектов и показа легенды карты. Добавлен режим множественного копирования редактора карты, в задачах, предусматривающих выбор системы координат и проекции карты. Реализована функциональность загрузки параметров из файла XML, добавлено обновление классификаторов, размещенных на «ГИС Сервере».

Добавлена задача «Автоматическая расстановка подписей», предназначенная для создания подписей объектов на основе их семантических характеристик. Пользователь может настроить параметры подписей, такие как целевая карта, масштаб, виды объектов и параметры локализации. Настройки можно сохранить в файл параметров и использовать в дальнейшем для повторной обработки объектов карты, для которой ранее выполнялась обработка.

Реализована задача «Легенда карты», предоставляющая информацию о составе документа: карты, матрицы, растры, геопорталы и другие элементы. Пользователю доступно управление видимостью данных с изменением порядка слоев посредством перетаскивания в списке. Элементы данных сопровождаются пиктограммами, а их названия могут отображаться в полном или сокращенном виде. Для сохранения наборов выбранных объектов на карте пользователь может вызвать режим «Списки объектов». Эти наборы формируются с помощью фильтров или вручную и охватывают все карты в документе. Списки объектов сохраняются в специальный файл с расширением OBX, название которого совпадает с названием основного документа. Эти списки могут использоваться для разных операций с группами объектов, таких как выбор, объединение, пересечение, поиск и подпись.

В редактор карты добавлен режим «Множественное копирование объекта», позволяющий создавать копии объекта или группы объектов в заданном направлении, с определенным промежутком и количеством. Пользователь может задать направление размножения по координатным осям или вектору, указав необходимые параметры. После установки значений на карте отображаются контуры всех копий, которые затем можно подтвердить и сохранить. Параметры размножения доступны для изменения через контекстное меню.

В задачах «Паспорт карты», «Преобразование проекции растра» и «Параметры проекции растра» расширены возможности настройки системы координат и проекции карты. В задаче «Паспорт карты» добавлена возможность сохранения выполненных пользователем настроек в файл формата XML. Во всех трех задачах добавлена возможность загрузки ранее сохраненных настроек из файла XML, входящего в состав инсталляции и содержащего наиболее часто используемые настройки. Дополнительно пользователь может самостоятельно подготовить файл XML с описанием необходимых проекций и систем координат, которые будут обработаны в диалогах.

Добавлено средство централизованного обновления классификаторов на клиентских рабочих местах при их обновлении на «ГИС Сервере». В диалоге «Размещение данных» добавлено поле для указания хоста «ГИС Сервер» версии не ниже 11.0.8 с эталонами классификаторов. Классификаторы из общей папки сервера автоматически обновляются на клиенте. При наличии в эталоне классификаторов с одинаковыми именами, но разными расширениями - приоритет отдается формату RSC. При отличии расширения на клиенте происходит автоматическая замена типа классификатора на тип, размещенный на сервере. Для снижения нагрузки на сеть обновление может происходить с небольшой задержкой.

Добавлена поддержка операционной системы Astra Linux Special Edition версии 1.8. Astra Linux Special Edition – это отечественная сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации (СЗИ) для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности. ОС включает комплект программ для решения повседневных офисных и мультимедийных задач. В ОС Astra Linux Special Edition версии 1.8 реализован визуальный стиль Astra Proxima, включена поддержка двух ядер Linux (6.1 и 6.6), упрощен процесс развертывания и обновления системы, добавлена защищенная СУБД на базе PostgreSQL 15 и внесены другие важные изменения.

ГИС «Панорама» – универсальная отечественная геоинформационная система. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Панорама» содержит средства отображения и обработки векторных, растровых и матричных карт. Приложение предоставляет пользователям инструменты для решения специализированных задач моделирования движения специальных объектов на фоне 3D-модели, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, мониторинга движения воздушных судов, проведения геодезических и топографических работ, обработки данных с навигационных устройств GPS/ГЛОНАСС, печати отображаемых пространственных данных на различные устройства вывода и многих других.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».