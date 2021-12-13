Продукты «Аладдин Р.Д.» вместе с ОС Astra Linux SE позволяют защищать данные, составляющие государственную тайну.

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и ГК Astra Linux, один из представителей российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения, сообщили о совместимости своих продуктов, которые можно использовать для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

Тестовые испытания подтвердили корректность работы системы управления средствами аутентификации и защищенными носителями информации JaCarta Management System 4LX (JMS 4LX) и средства защиты информации от несанкционированного доступа Secret Disk Linux с защищенной сертифицированной операционной системой Astra Linux Speсial Edition.

Продукты JMS 4LX и Secret Disk Linux от «Аладдин Р.Д.» соответствуют требованиям руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля недекларированных возможностей» по второму уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей и могут использоваться для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и имеющие степень секретности не выше «совершенно секретно». «Подтвержденная корректность работы Secret Disk Linux и JaCarta Management System 4LX на ОС Astra Linux Special Edition расширяет уже ставшую привычной возможность применения электронных ключей JaCarta для аутентификации и электронной подписи. Возможность управления токенами и рядом других СЗИ с помощью JMS 4LX позволяет держать под контролем сразу множество носителей, а защита данных на жестком диске с помощью СКЗИ Secret Disk Linux дает уверенность в ее сохранности и недоступности для злоумышленников. Все это является прочным фундаментом для построения продуманных и хорошо защищенных информационных систем на базе отечественного ПО», – отметил Сергей Челышев, руководитель направления интеграций с технологическими партнерами «Аладдин Р.Д.» .

«Обеспечение совместимости всех компонентов ИТ-инфраструктуры — это одна из ключевых задач как при миграции на новую платформу, так и при любом обновлении ИТ-системы. Успешно решить эту задачу позволяет только системный подход, поэтому мы несколько лет назад запустили программу технологической кооперации Ready for Astra Linux. “Аладдин Р.Д.” — это один из наших ключевых партнеров в рамках данного проекта, мы активно проводим тестирование совместимости своей продукции, и поэтому наши пользователи всегда могут быть уверены, что технологические стеки, включающие в себя ПО Astra Linux и решения компании “Аладдин Р.Д.”, работают безотказно, а заявленный вендорами функционал доступен в полном объеме», — сказал Роман Мылицин, руководитель направления перспективных исследований и специальных проектов ГК Astra Linux.

О компании «Аладдин Р.Д.»

«Аладдин Р.Д.» — российский разработчик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности. Компания является экспертом в области аутентификации, электронной подписи и защиты конфиденциальной информации на дисках и в системах управления базами данных.

«Аладдин Р.Д.» признана лидером российского рынка аппаратных средств аутентификации и электронной подписи и входит в ТОП-10 крупнейших российских ИБ-компаний (CNews Analytics, 2017). Продукты «Аладдин Р.Д.» и комплексные решения на их основе используются в банковском, государственно-административном, топливно-энергетическом и других секторах отечественной экономики.

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Компания имеет все необходимые лицензии ФСТЭК России и ФСБ России. Система менеджмента качества «Аладдин Р.Д.» соответствует требованиям национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

О группе компаний Astra Linux

ГК Astra Linux — представитель российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения, в том числе операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации. На рынке — с 2008 г. Все продукты Astra Linux входят в реестр Минцифры России. Операционная система Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций. Единственная в стране имеет полный набор сертификатов Минобороны России, ФСТЭК и ФСБ России.

Рекомендована для использования в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных любой степени конфиденциальности, включая государственную тайну уровня «особой важности».

ГК Astra Linux – член ассоциации РУССОФТ и АРПП, обладатель множества дипломов, лауреат национальных и международных премий за уникальные решения в области создания и реализации защищенных информационных систем.