Подтверждена совместимость сервера Delta Serval 6 и операционной системы Astra Linux Server

Российский разработчик и производитель высокопроизводительного ИТ-оборудования Delta Computers совместно с разработчиком программного обеспечения «Группа Астра» провели тестирование на совместимость сервера Delta Serval 6 на базе новейших процессоров Intel Xeon 6 с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition 1.8. В результате пройденных испытаний была подтверждена корректная работа сервера и программного обеспечения, а также получен сертификат соответствия. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Партнерство разработчика аппаратных решений и одного участников рынка инфраструктурного программного обеспечения предлагает российскому рынку новые возможности для построения в контуре организации высокотехнологичной, отвечающей повышенным требованиям безопасности, энергоэффективной инфраструктуры. Сервер Delta Serval 6 имеет реестровую запись Минпромторга, ОС Astra Linux Special Edition 1.8 включена в реестр российского ПО и имеет сертификат ФСТЭК России.

Серверная платформа Delta Serval 6 запущена в серийное производство и может поставляться с предустановленной ОС Astra Linux Special Edition 1.8.

Сервер Delta Serval 6 — платформа для сложных инженерных задач, облачной инфраструктуры, виртуализации и суперкомпьютеров (HPC). Построен на новейшем семействе процессоров Intel Xeon шестого поколения, поддерживает до 8 ТБ DDR5 (6400 МТ/с) и MCR-память (8000 МГц), до пяти адаптеров PCIe Gen5 x16, систему охлаждения Delta Hybrid Cooling. В сервере используется включенное в реестр Минцифры России собственное микропрограммное обеспечение Delta BIOS и Delta BMC, сертифицированное также во ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

Astra Linux Special Edition 1.8 — сертифицированная российская операционная система со встроенными средствами защиты информации для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности. Доступны версии для серверного, десктопного, мобильного и встраиваемого сценариев применения. Редакция Astra Linux Server адаптирована под создание высоконагруженных и отказоустойчивых систем.

«Пройденная сертификация совместимости сервера Delta Serval 6 и ОС Astra Linux Special Edition 1.8 открывает заказчикам доступ к современным вычислительным ресурсам, соответствующим актуальным нормам безопасности, в рамках полностью отечественной экосистемы. Заказчики получают мощное решение полностью российской разработки, которое закрывает и задачи производительности, и требования регулятора», — сказал Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers.

«Совместимость Astra Linux Server c сервером Delta Serval 6 на базе процессоров Intel Xeon 6, подтвержденная как со стороны аппаратного, так и софтверного вендоров, позволяет избежать сбоев при развертывании, простоев ввода инфраструктуры в эксплуатацию и рисков снижения уровня защищенности, связанных с использованием непроверенных комбинаций оборудования и ПО», — сказал Денис Кривошея, руководитель продукта Astra Linux Server «Группы Астра».