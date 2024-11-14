Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Мини-ПК Rikor поддерживают ОС Astra Linux Special Edition

Эксперты «Группы Астра» завершили испытания совместимости мини-ПК Rikor RPC USFF 101/01 032 с ОС Astra Linux Special Edition и убедились, что технологический стек работает корректно и стабильно. Его работоспособность официально подтверждена сертификатом, выданным в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

Подтверждение совместимости мини-ПК с сертифицированной ОС Astra Linux Special Edition означает, что теперь госорганизациям и частным компаниям доступно надежное и защищенное комплексное решение, на базе которого можно создавать рабочие места для самого широкого спектра задач. При этом эргономичный дизайн позволяет ощутимо экономить пространство и использовать его для мобильной работы.

RPC USFF 101/01 032 (КДБА.466216.060-01) — это современное и высокопроизводительное решение от российского производителя ГК «Рикор». Девайс создан на базе процессора Intel i5-12400 с интегрированной графикой Intel UHD Graphics 730, имеет 8 ГБ оперативной памяти (SO-DIMM DDR4), SSD на 256 ГБ (M.2 PCIe 3.0), 8 USB-портов (4 USB-A и 4 USB-C) и поддерживает подключение дисплеев с интерфейсами HDMI, DisplayPort и VGA. Габариты устройства составляют всего 207 x 192 x 38 мм, поэтому его удобно интегрировать в разные рабочие среды. Продукт включен в реестр Минпромторга и подходит для программ импортозамещения и госзакупок.

Роман Зацепин, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг
маркет

«Получение сертификата, подтверждающего совместимость Astra Linux Special Edition с нашими мини-ПК, особенно важно при государственных и корпоративных закупках с повышенными требованиями к отказоустойчивости и информационной безопасности. Теперь заказчики могут быть еще более уверены в эффективности применения операционной системы Astra Linux на наших устройствах», — отметил Антон Громов, вице-президент «Рикор».

«Подтверждение совместимости ОС Astra Linux и Rikor RPC USFF 101.2/1 открывает новые возможности для создания защищенных и эффективных рабочих мест, особенно в условиях, когда требуются высокая мобильность и компактность оборудования. Мы полностью уверены, что наши клиенты могут без каких-либо ограничений использовать гибкое и адаптируемое отечественное решение для множества самых разнообразных задач», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

«Яндекс» запускает ИИ-помощника для школьников, студентов и преподавателей

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

«Ростелеком»: Хакеры отказываются от известных инструментов, кибератаки становятся все более сложными и продолжительными

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

После китайской кибератаки министерство безопасности США предостерегло от использования телефонов и SMS

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: