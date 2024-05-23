«Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile

Планшет Kvadra_T с предустановленной Astra Linux Mobile был представлен на ежегодной отраслевой конференции ЦИПР — 2024. Там же состоялась церемония официального подписания договора о стратегическом партнерстве разработчиков, призванного усилить коллаборацию «Группы Астра» и Kvadra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Стороны планируют вместе оказывать содействие организациям, которые в рамках выполнения постановлений Правительства России № 878 и №1236 интегрируют в ИТ-инфраструктуры отечественный технологический стек. Другими важными направлениями сотрудничества станут развитие экосистемы совместимых сторонних решений, в частности, адаптация ПО, и дальнейшее наращивание эффективности устройств под ОС Astra Linux Mobile. Кроме того, вендоры договорились вместе участвовать в просветительских и образовательных мероприятиях, нацеленных на повышение уровня практических знаний об их софте и «железе».

«Мы рады сотрудничеству с сильными отечественными игроками на рынке ИТ. Наша цель – предоставить комплексный пользовательский опыт, позволяющий получить все преимущества объединенных экосистем, – отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra. – Для нас было важно бесшовно интегрировать операционную систему Astra Linux Mobile и программные продукты «Группы Астра» и аппаратную платформу Kvadra, чтобы пользователи получили высокий уровень и комфорт взаимодействия с устройством».

Планшет Kvadra_T включен в реестр Минпромторга, прошел пилотные испытания в госорганизациях, в том числе на объектах КИИ. Планшет под управлением ОС Astra Linux Mobile уже приобретают и применяют в работе заказчики, отмечая его функциональность, производительность и высокий уровень безопасности.

«Группа Астра» и Kvadra — это крупнейшие российские команды разработчиков в своих сегментах. Наша цель – создание продуктов, которые будут действительно востребованы по всей стране. Помимо надежности, качества и защищенности, у наших решений есть еще одно важное преимущество — доступность. Совместная партнерская сеть насчитывает тысячи профильных компаний, поэтому заказчики из всех регионов могут оперативно заменить импортные решения и получить доступ к экспертной технической поддержке», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Kvadra — российский технологический бренд персональных устройств компании Yadro. Все продукты Kvadra выпускаются на российсмком заводе полного цикла по производству радиоэлектронной продукции «Ядро Фаб Дубна».

Yadro – российская технологическая компания (входит в «ИКС Холдинг»), объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. R&D-центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.