Совместимость SC SIEM с Astra Linux Special Edition

Компания ООО «ИТБ», разработчик решений в области информационной безопасности, официально объявила о совместимости своей системы мониторинга и корреляции событий информационной безопасности SC SIEM с операционной системой Astra Linux Special Edition. Данное сотрудничество осуществляется в рамках программы Ready For Astra, что открывает новые возможности для государственных и корпоративных клиентов, использующих отечественные программные решения. Об этом CNews сообщили представители ИТБ.

Astra Linux Special Edition — это сертифицированная операционная система, разработанная для обеспечения высокого уровня информационной безопасности. Она широко используется в государственных учреждениях, военных и оборонных структурах, а также в корпоративных средах с повышенными требованиями к защите данных. Программа Ready For Astra направлена на расширение экосистемы совместимых решений, обеспечивая пользователям уверенность в надежности и безопасности используемого программного обеспечения.

Интеграция SC SIEM с Astra Linux Special Edition предоставляет пользователям ряд значимых преимуществ.

Высокий уровень безопасности и надежности: SC SIEM, работая в среде Astra Linux Special Edition, обеспечивает высокий уровень защиты данных и устойчивость к внешним воздействиям. Это особенно важно для организаций, работающих с конфиденциальной информацией, где киберугрозы могут иметь критические последствия.

Гарантированная совместимость и оптимизация производительности: совместимость SC SIEM с Astra Linux была проверена и подтверждена в рамках программы Ready For Astra. Это означает, что пользователи могут быть уверены в стабильной работе системы, оптимизированной под особенности операционной системы Astra Linux Special Edition.

Единая среда для управления безопасностью: SC SIEM предоставляет комплексные инструменты для мониторинга, анализа и реагирования на инциденты безопасности. Интеграция с Astra Linux позволяет создать единую защищенную среду, где все процессы, связанные с обеспечением кибербезопасности, осуществляются в рамках отечественной операционной системы.

Поддержка отечественного ПО: в условиях растущего спроса на импортозамещение в ИТ-сфере, использование совместимых решений, таких как SC SIEM и Astra Linux, становится стратегически важным. Это позволяет снизить зависимость от зарубежного ПО и повысить технологическую независимость отечественных организаций.

Соответствие нормативным требованиям: работа SC SIEM на платформе Astra Linux Special Edition помогает организациям соответствовать требованиям российского законодательства в области информационной безопасности, что является важным фактором для государственных и стратегически значимых предприятий.

Таким образом, совместимость SC SIEM с Astra Linux Special Edition в рамках программы Ready For Astra демонстрирует стремление компании ООО «ИТБ» предоставить своим клиентам надежные и эффективные инструменты для защиты информационных систем. Это сотрудничество укрепляет позиции обеих компаний на рынке решений для кибербезопасности и открывает новые возможности для пользователей, требующих высоких стандартов безопасности и соответствия нормативным требованиям.