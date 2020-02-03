Axoft расширил портфель импортозамещения линейкой решений «Р7-Офис»

Глобальный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявил о получении статуса официального дистрибутора линейки решений под маркой «Р7-Офис» на территории России. Благодаря договору, заключенному с производителем ПО – компанией «Новые коммуникационные технологии», портфель импортозамещения Axoft пополнился российским офисным пакетом, включающим редакторы документов, таблиц и презентаций и другие для госучреждений и сферы образования.

«Р7-Офис» – проект российской компании «Новые коммуникационные технологии», которая работает на рынке офисного ПО уже 15 лет. Пользователи «Р7-Офис» – российские компании, государственные и образовательные учреждения. Заключенный договор предоставит партнерам Axoft дополнительные возможности для привлечения как новых клиентов, использующих бесплатное ПО, так и заказчиков, планирующих миграцию с офисных программ зарубежных производителей.

В рамках работы по направлению Axoft, в первую очередь, сосредоточится на ознакомлении партнеров с производителем и его линейкой решений, информировании о преимуществах ПО с точки зрения развития бизнеса, оказании партнерам технической поддержки. В рамках предпродажной помощи выделенный пресейл-менеджер будет проводить для партнеров консультации по вопросам функционала, совместимости решений. В планах Axoft на ближайший год – реализация пилотных проектов, создание бандлов из отечественного ПО, предоставление партнерам услуг по внедрению решений.

«Мы видим большой интерес к решению на российском рынке, многие коммерческие и государственные организации увидели и оценили существенное увеличение эффективности работы своих сотрудников при централизованной работе с документами с одновременным сокращением затрат при переходе на "Р7-Офис". Политика импортозамещения, безусловно, помогает обратить внимание государственных организаций на отечественные продукты и сделать им первый шаг в переходе на российское ПО», – отметили в компании «Новые коммуникационные технологии».

«Р7-Офис» – офисный пакет, включающий редакторы документов, таблиц и презентаций для госучреждений и сферы образования. Флагманские продукты в линейке: «Р7-Офис. Профессиональный». Десктопная версия: включает в себя текстовый процессор, редактор электронных страниц и презентаций, средства для просмотра видео и изображений; «Р7-Офис. Профессиональный. Серверная версия»: включает в себя онлайн-редакторы, документооборот, почту, календарь, корпоративную соцсеть, мессенджер, панель управления.

Конкурентные преимущества «Р-7-Офис»: решение позволяет организовать совместную деятельность пользователей при работе с документами в частном облаке организации; ПО соответствует требованиям законодательства РФ и входит в реестр отечественного ПО; вузы могут приобрести «Р7-Офис» со скидкой 90%, прочие государственные образовательные учреждения – со скидкой до 100%; продукт содержит только необходимые функции, то есть пользователь не платит за дополнительную встроенную функциональность.

«"Р7-Офис" – это тот самый случай, когда российское решение является по-настоящему качественной альтернативой для лидера рынка в сегменте офисного ПО, которое успели оценить и внедрить у себя коммерческие компании, в том числе за рубежом», – сказал Сергей Игнатов, руководитель отдела поддержки и развития продаж компании Axoft.

«Уверены, что наша совместная работа с одним из лидеров рынка дистрибуции позволит многим нашим потенциальным клиентам и партнерам открыть для себя "Р7-Офис" и новое качество работы с документами», – отметил Олег Гончар, руководитель партнерской программы компании «Новые коммуникационные технологии».