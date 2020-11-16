«Р7-Офис» признан лучшим офисным ПО по версии CNews

Российское офисное программное обеспечение «Р7-Офис», разработанное АО «Новые коммуникационные технологии», стало лауреатом премии CNews Awards 2020 в номинации «Офисный пакет года».

«Вывод на рынок продукта, который конкурирует с международной корпорацией, это непростая задача, – комментирует генеральный директор АО «НКТ» Наталия Агафонова. – Сделав ставку на совместимость с популярными форматами, полным спектром ПО и российскими операционными системами, мы предлагаем продукт, который широко используется как в регионах, так и в Москве, как в органах власти, так и в корпорациях».

«Р7-Офис» – российский комплект офисных программ, включающий редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.

Серверная версия обеспечивает многопользовательский доступ, совместное редактирование и рецензирование, имеет встроенный чат, систему контроля версий. В пакете также предусмотрена система управления проектами, платформа для создания корпоративной соцсети со встроенным мессенджером.