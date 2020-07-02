Решения «Р7-Офис» будут встроены в систему электронного документооборота LanDocs

«Новые коммуникационные технологии» (НКТ) и группа компаний «Ланит» расширяют сотрудничество. Они подписали соглашение о создании совместного решения на базе облачных офисных приложений «Р7-Офис» и системы электронного документооборота LanDocs.

После того, как соглашение компаний вступит в силу, «Ланит» сможет продавать партнерам и конечным пользователям права на использование модулей ПО «Р7-офис» (ограниченная лицензия) в двух вариантах: совместно с продажей прав на собственное ПО и в составе комплексного пакетного предложения (полнофункциональные «LanDocs: Экспресс» + «Р7-офис») совместно с продажей прав на собственное ПО.

При этом конечные пользователи получат возможность непосредственно из СЭД LanDocs создавать, открывать и редактировать (включая одновременное редактирование) документы с использованием облачного модуля редакторов «Р7-офис» без права использования «Р7-офис» как отдельного решения (вне СЭД LanDocs).

В составе комплексного предложения заказчики получают преимущества от быстрого внедрения готовых процессов в решении «LanDocs: Экспресс», а серверная установка «Р7-Офис» в инфраструктуре заказчика позволяет создавать, просматривать и редактировать документы непосредственно из LanDocs в рамках всего жизненного цикла документа. Для использования возможностей серверной версии не требуется установка дополнительного ПО на рабочие места пользователей.

Наталия Агафонова, генеральный директор «Новые коммуникационные технологии», сказала: «Для нас является важной задача совместной бесшовной работы «Р7-офис» с одной из наиболее популярных на российском рынке систем электронного документооборота LanDocs. Такая интеграция полностью отвечает требованиям наших заказчиков. Совместными усилиями мы намерены сделать отечественное ПО максимально удобным для пользователей, что позволит им повысить эффективность бизнес-процессов. Наша стратегия развития предусматривает целевой показатель на выручку от продаж совместных решений до 20% в обороте компании к концу 2021 года, и мы уверены, что наше партнёрство будет всячески способствовать достижению этой амбициозной задачи».

Антон Ваганов, директор по ЕСМ-проектам «Ланит», отметил: «Возможность создания, просмотра и редактирования документов непосредственно в системе электронного документооборота LanDocs – частый запрос наших заказчиков. Мы рады предоставить им такую возможность совместно с российскими решениями «Р7-Офис», которые отвечают всем требованиям для совместной работы над документами».