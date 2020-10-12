Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис»

Российская электросетевая компания «Россети», являясь в нашей стране одним из крупнейших госзаказчиков различного ПО Microsoft, намерена приобрести отечественные офисные пакеты для своих подразделений на сумму свыше 150 млн руб. Что характерно, речь идет не о «Моем офисе».

«Россети» переходят на «Р7-офис»

Как выяснил CNews, государственная электросетевая компания «Россети» готова потратить 153,9 млн руб. на отечественное офисное ПО «Р7-офис» нижегородской компании «Новые коммуникационные технологии».

Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере «Россетей». Он был запущен 9 октября 2020 г. в формате конкурса. Заявки от претендентов будут приниматься до 15 ноября, подведение итогов намечено на 27 ноября. Победителю нужно будет предоставить заказчику права на софт через интернет в течение трех дней с момента подписания договора.

Как следует из документов на сайте госзакупок, «Россетям» требуются лицензии на «P7-офис. Профессиональный» — как десктопные, так и серверные версии. Получателями выступают дочерние структуры заказчика по всей России: «Россети Московский регион», ПАО «МРСК Центра», «Россети Волга», «МРСК Центра и Приволжья», «Россети Тюмень», «Россети Сибирь», «МРСК Урала», «Россети Ленэнерго», «МРСК Северо-Запада», «Россети Юг», «Россети Кубань», «Россети Северный Кавказ», ТРК и «Янтарьэнерго».

В каких объемах (на какое число рабочих мест) закупаются десктопные и серверные версии и в каком соотношении, в спецификации поставки в явном виде не указано.

Сравнение артикулов, приведенных в закупочных документах, и артикулов в другой документации «Р7-офис», показало, что большей части филиалов требуются «профессиональные» пакеты, включающие и декстопное, и серверное ПО со сроком действия лицензии три года. При этом для двух филиалов из 14 требуются некие кастомизированные пакеты не вполне понятного состава. На момент публикации данного материала организация ответить CNews на этот вопрос не смогла.

«Россети» потратят 150 млн руб. на покупку пакетов «Р7-офис»

Отметим, что в российской рознице трехлетняя лицензия одного профессионального пакета «Р7-офис» стоит примерно 37 тыс. руб., но в контексте масштабного тендера это малопоказательное значение.

В конце декабря 2019 г. разработчики «Р7-офиса» разместили на своем сайте сообщение о заключении с «Россетями» некоего соглашения о сотрудничестве. Его подробности не раскрывались. Отмечалось лишь, что оно будет вестись в контексте политики «Россетей» «по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта технических средств».

Общие причины выбора «Россетей» в пользу именно «Р7-офиса» в тендерных документах рассматриваемой закупки не отражены. Объяснить его организация также не смогла.



Положение дел на рынке отечественного офисного ПО

Отметим, что «Р7-офис» является одним из четырех российских офисных пакетов, в разное время включенных в Реестр отечественного ПО при Минцифре. Остальные три — это «Мой офис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ), «Циркон-офис» предприятия «Свемел» и AlterOffice компании «Алми партнер».

Последний из перечисленных пакетов, правда, был изгнан из Реестра в ноябре 2019 г. Экспертный совет при реестре посчитал, что в нем чрезмерное количество заимствований свободного LibreOffice, причем без указания реального авторства фрагментов кода. В сентябре 2020 г. Арбитражный суд Москвы по иску «Алми партнер» обязал Минцифру вернуть пакет в реестр обратно, но по факту этого до сих пор не произошло.

Самым популярным из всех вышеупомянутых пакетов сейчас выступает «Мой офис». Несмотря на схожесть названий его разработчика и создателя «Р7-офис» — «Новые облачные технологии» и «Новые коммуникационные технологии», связанными эти организации по всем внешним признакам не являются, и на некоторых гостендерах выступают конкурентами. Например, на централизованных закупках офисного ПО для госорганов, находящихся в ведении Правительства.

«Россети» — экс-рекордсмен по закупкам ПО

В недавнем прошлом «Россети» носили негласный титул рекордсмена по объемам госзакупок различного ПО Microsoft, в том числе и офисного. По крайней мере, когда имя американского вендора в явном виде фигурировало в названии процедуры. Так в 2016 г. объявленный «Россетями» соответствующий конкурс с начальной ценой договора в 2,1 млрд руб. стал на тот момент крупнейшим в своем роде.

Победителем тогда был признан единственный претендент — коллективный участник в составе «Софтлайн трейда» и «Ланита». Большая часть подписанных с ними соглашений имело сроки исполнения либо 30 сентября, либо 1 октября 2019 г.

Этот же коллективный участник стал единственным претендентом на аналогичной закупке «Россетями» ПО Microsoft в сентябре 2019 г. с начальной суммой договора в 1,86 млрд руб. Продлевать срок подачи заявок заказчик тогда не стал, хотя такой вопрос рассматривался. В итоге «Софтлайн» и «Ланит» практически не стали снижать стоимость лота; договор с ними заказчик решил подписать на 1,85 млрд руб. Срок действия предоставляемых исполнителями прав на ПО Microsoft должен истечь лишь 30 сентября 2022 г.

Несколько фактов о «Россетях»

«Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 октября 2007 г., выделившись из РАО «ЕЭС России».

По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория ее деятельности охватывает 80 регионов России. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 тыс. МВА.

В 2019 г. полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы — 217,5 тыс. человек.

Имущественный комплекс «Россетей» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале организации.