«Новые коммуникационные технологии» и правительство Ингушетии заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона

«Новые коммуникационные технологии» (НКТ) и министерство промышленности и цифрового развития республики Ингушетия заключили соглашение о поставках российского офисного пакета «Р7-Офис». По условиям соглашения «НКТ» бесплатно передаст в образовательные учреждения Республики 3000 лицензий на пакет офисных решений «Р7-Офис».

Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Реализация соглашения также включает популяризацию новейших российских информационных технологий на региональном уровне и создание республиканского центра компетенций«Р7-Офис.Профессиональный».

Это учреждение будет уполномоченным экспертным центром по вопросам установки и эксплуатации российского офисного пакета, внедрением которого на территории Ингушетии займется официальный дистрибьютор IT-компания Lad.

И.О. министра промышленности цифрового развития республики Ингушетия Муса Плиев сказал: «Власти республики Ингушетия стремятся обеспечить школьников передовыми технологиями отечественного производства, не только потому что российские офисные решения соответствуют всем современным требованиям, но и чтобы показать детям, насколько широки перспективы развития IT-технологий в их родной стране».

«Современные реалии таковы, что дети с самого раннего возраста начинают знакомиться с компьютерами, гаджетами и ПО. Поэтому особенно важно, чтобы в образовательных учреждениях уделялось достаточно внимания обучению программам, с которыми учащиеся взаимодействуют сейчас и будут работать во взрослой жизни, - сказала Наталия Агафонова, генеральный директор «Новые коммуникационные технологии». - Использование «Р7-Офис» делает школы независимыми от лицензионной политики зарубежных компаний, а также сокращает затраты».

Руководитель проекта в IT-компании Lad Ирина Чернякова отметила: «Внедрение отечественного программного обеспечения обеспечит независимость организаций Ингушетии от офисных IT-решений иностранных производителей, поскольку техническая поддержка по внедрению и эксплуатации программ обеспечивается российской стороной. «Функционал «Р7-Офис» разработан специально для организаций государственного сектора и полностью заменяет привычные зарубежные продукты».

Учащиеся и преподаватели получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.

Серверная версия обеспечивает многопользовательский доступ, совместное редактирование и рецензирование, имеет встроенный чат, систему контроля версий. В пакете также предусмотрена система управления проектами, платформа для создания корпоративной соцсети со встроенным мессенджером.

Новое региональное партнерство в области импортозамещения не первое для АО «НКТ». Ранее компания уже заключила сделки по предоставлению «Р-7 Офис» в Смоленской и Костромской областях, Алтайском Крае, в Республике Алтай и др.