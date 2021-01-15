Спецпроекты

«НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Департамент цифрового развития Владимирской области и «Новые коммуникационные технологии» (НКТ) заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на реализацию задачи по цифровой трансформации образовательной отрасли и предполагает популяризацию российских офисных решений, предусмотренную национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

В рамках соглашения «Новые коммуникационные технологии» безвозмездно предоставят всем образовательным учреждениям Владимирской области лицензии на пакет офисных решений «Р7-Офис». В их число учреждений входят 970 дошкольных, общеобразовательных, учреждений дополнительного образования, учреждений среднего профессионального образования и учреждений для детей-сирот.

Учащиеся и преподаватели получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом. Серверная версия обеспечивает многопользовательский доступ и средства совместной работы над документами. Есть встроенный чат, почтовый сервер, система управления проектами, платформа для совместной работы. «Р7-Офис» включён в реестр отечественного ПО.

Директор департамента цифрового развития Сергей Орлов сказал: «Использование органами власти и бюджетными учреждениями в своей работе преимущественно отечественного программного обеспечения предусмотрено федеральным проектом «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». «Р7-Офис» является качественным продуктом российского производства, который по функционалу не уступает зарубежным аналогам. Уверен, что использование лицензионного отечественного ПО сделает комфортным учебный процесс. Для примера, с его помощью возможно легко организовать совместную удаленную работу преподавателей, а также облегчить жизнь ученикам организовав обмен файлами в рамках учебного процесса».

«Использование «Р7-Офис» обеспечивает образовательные учреждения всем необходимым, а также делает их независимыми от лицензионной политики зарубежных компаний, и помогает сократить затраты на ПО», - прокомментировала генеральный директор АО «НКТ» Наталия Агафонова.

Ранее НКТ заключила соглашение по предоставлению программного обеспечения «Р7-Офис» в Белгородской, Костромской, Иркутской, Смоленской и Курганской областях, Алтайском Крае, Республиках Ингушетия и Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкалье, Тюмени и ряде других регионов РФ

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