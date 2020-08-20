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Подтверждена совместимость «Р7-Офис» и «Ред ОС»

ПО Софт

«Ред софт» и «Новые коммуникационные технологии» протестировали свои продукты на совместимость. Результаты испытаний подтвердили корректность работы десктопной и серверной версий Р»7-Офис.Профессиональный» (производства «Новые коммуникационные технологии») с операционной системой «Ред ОС» версии 7.2 (производства «Ред софт»). По итогам был подписан двусторонний сертификат.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Р7-Офис» — это российский офисный продукт, разработанный для бизнеса, органов власти и управления, учреждений образования. Офисное решение включает в себя редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, совместимые со всеми популярными форматами, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом. Серверная версия обеспечивает многопользовательский доступ, совместное редактирование и рецензирование. Продукт имеет систему контроля версий, а также почтовый сервер. Также предусмотрена система управления проектами, CRM-система, платформа для создания корпоративной соцсети со встроенным мессенджером, аудио и видео звонками.

«Р7-Офис» включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№5256 и №5318). Продукт полностью соответствует требованиям российского законодательства в области импортозамещения.

«В связи с набирающим обороты процессом импортозамещения в сфере ИТ отечественные разработчики стремятся предлагать рынку комплексные решения. Одним из базовых элементов таких решений выступает операционная система. Ее дополнение удобным и функциональным офисным пакетом создает основу для эффективной работы любого учреждения. "Р7-Офис.Профессиональный" на "Ред ОС" – удачный пример в этом смысле», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Совместимость с отечественными операционными системами одно из важных преимуществ "Р7-Офис". Такая совместимость полностью отвечает текущим требованиям наших заказчиков», – сказала генеральный директор компании «Новые коммуникационные технологии» Наталия Агафонова.

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