Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений

Для российского офисного пакета «Р7-офис», развиваемого с 2018 г. и входящего в реестр отечественного ПО, вышел глобальный апдейт. Он добавляет новые функции во все комплектные приложения, включая серверные решения, и повышает общий уровень их безопасности. В рамках импортозамещения на «Р7-офис» переходят многие госструктуры, например, «Россети» и правительство Иркутской области.

Обновленный российский «Офис»

Разработчики отечественного офисного пакета «Р7-офис» выпустили крупное обновление для него. Апдейт, как сообщили CNews представители компании «Новые коммуникационные технологии» (НКТ, разработчик «Р7-офис»), нацелен на повышение производительности всей платформы в целом и на добавление новых функций и возможностей.

По заявлению создателей «Р7-офис», установка обновления добавит пакет программ, в общей сложности, свыше 200 изменений. К важнейшим из них они отнесли полную поддержку сводных таблиц (pivot table) и улучшенную безопасность серверной версии.

Что изменилось в редакторах

В дополнение к полной поддержке сводных таблиц пользователи «Р7-офис» получили новый инструмент – автофильтр настроек для этих самых pivot table. Вместе с ними появилась функция специальной вставки – она позволяет, к примеру, скопировать только определенные данные, или какие-то аспекты форматирования, а также произвести групповые математические операции с цифровыми значениями.

Расширенные настройки сводной таблицы

Разработчики добавили возможность удаления дубликатов значений. Также теперь в «Р7-офис» можно перемещать листы между рабочими книгами, плюс был интегрирован диалог задания аргументов функций, а в редактор документов встроена функция конвертации формул из старых форматов.

Приложение для работы с презентациями (аналог Microsoft Power Point) получило новое меню вставки маркированного и нумерованного списков, а вместе с ним – возможность печати выделенной области в режиме просмотра. Диалог для вставки внутренней ссылки обзавелся новым интерфейсом.

В дополнение к перечисленному разработчики добавили автозаполнение для настроек фигуры и возможность вставки спецсимволов. Эти изменения появились в составе всех без исключения редакторов из набора «Р7-офис».

В «Р7-офис» появилась возможность печати заголовков

Не обошлось и без коррекции недочетов, выявленных в предыдущих релизах пакета. Как сообщили CNews представители НКТ, баги были выявлены и устранены во всех приложениях, к примеру, была устранена ошибка, из-за которой проверку орфографии в документе можно было выполнить только один раз.

Нововведения в серверной версии

Обновления в серверной части отечественной офисной платформы сосредоточены в первую очередь вокруг безопасности работы. К примеру, разработчики добавили полнофункциональную двухфакторную аутентификацию.

В целях повышения безопасности из процедуры восстановления пароля была исключена возможность проверки использования того или иного адреса электронной почты на портале. Кроме того, при восстановлении пароля пользователь не сможет указать текущий пароль, даже если неожиданно вспомнит его. Минимальную длину паролей разработчики увеличили до восьми символов, плюс теперь при передаче на сервер все пароли хешируются с алгоритмом PBKDF2.

В новом релизе «Р7-офис» инструмент группового общения «Команда» получил отдельно клиентское приложение. В конференциях добавлена возможность распределения прав доступа между участниками (доступно три статуса модератор, докладчик и слушатель).

Без «косметики» тоже не обошлось – теперь пользователю доступен выбор фона чата и виртуального фона при включении камеры. Мессенджер теперь позволяет пользователю редактировать свое последнее отправленное сообщение и при написании длинного текста переводить строку по командам «Alt+Enter» и «Ctrl+Enter». Для эмоциональной окраски сообщений добавлены разнообразные эмодзи.

В мобильную версию пакета добавлена возможность вставки комментариев

Мобильные версии «Р7 офис» тоже получили массу доработок. Например, теперь можно защитить приложение код-паролем, а в iOS – еще и штатными средствами безопасности, то есть Touch ID и Face ID. Помимо прочего, разработчики добавили функцию получения уведомлений портала через мессенджер Telegram.

Немного о «Р7-офис»

Нижегородская компания НКТ, по данным TAdviser, развивает «Р7 офис» с 2018 г. Это форк офисного пакета OnlyOffice, существующего с 2009 г. OnlyOffice ориентирован на зарубежных клиентов, и для его продвижения НКТ зарегистрировала в Латвии дочернюю компанию и передала ей права на него.

В конце 2018 г. НКТ выпустила серверную версию «Р7-офис», своего рода конкурента Office 365, с недавних пор известного как Microsoft 365. Это набор приложений для совместной работы в режиме онлайн как с документами, так и с почтой, календарем и даже с корпоративной социальной сетью.

Настольная версия редактора презентация в «Р7-офис»

На момент публикации материала «Р7-офис» являлся одним из четырех российских офисных пакетов, в разное время включенных в Реестр отечественного ПО при Минцифре. Остальные три – это «Мой офис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ), «Циркон-офис» предприятия «Свемел» и AlterOffice компании «Алми партнер». Десктопную версию «Р7-офис» включили в реестр российского ПО в феврале 2019 г., а серверную – в мае 2019 г.

С марта 2019 г. «Р7-офис» официально совместим с отечественной операционной системой «Ред ОС» компании «Ред софт». В августе 2020 г. компании повторно объявили о совместимости своих продуктов

В апреле 2019 г., как сообщал CNews, состоялся релиз «Р7-офис» для отечественной мобильной ОС «Аврора», а в августе 2019 г. разработчики пакета объявили о его совместимости с российскими ОС семейства «Альт». В июле 2020 г. стало известно, что решения «Р7-офис» будут встроены в систему электронного документооборота LanDocs

Кто пользуется «Р7-офис»

На момент публикации материала на использование «Р7-офис» вместо отечественных или иностранных аналогов» перешли многие частные и государственные компании и организации. Так, в ноябре 2020 г. такой переход осуществил каршеринговый сервис «Делимобиль» – по итогу тестирования платформы руководство сервиса приняло решение о закупке 400 лицензий.

В том же месяце к использованию «Р7-офис» приступило, по информации TAdviser, правительство Иркутской области. Переход готовился с 2018 г. и был осуществлен в рамках отказа от программной продукции Microsoft.

В октябре 2020 г. CNews сообщал, что российская электросетевая компания «Россети», являясь в нашей стране одним из крупнейших госзаказчиков различного ПО Microsoft, намерена приобрести отечественные офисные пакеты «Р7-офис» для своих подразделений на сумму свыше 153 млн руб. Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере «Россетей». Он был запущен 9 октября 2020 г. в формате конкурса. Заявки от претендентов будут приниматься до 15 ноября 2020 г., а подведение итогов намечено на 27 ноября 2020 г.