Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит»

Поставлять «Р7-офис» экс-рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft будет «Ланит». Это право он получил по итогам 150-миллионного тендера, обойдя на нем «Крок».

Господряд для «Ланита»

Как выяснил CNews, государственная электросетевая компания «Россети» выбрала своим поставщиком отечественного офисного пакета интегратора «Ланит». В тендере на передачу «Россетям» лицензий на «Р7-офис», разработанный нижегородской компании «Новые коммуникационные технологии», «Ланит» обошел «Крок».

Напомним, рассматриваемая закупка была запущена 9 октября 2020 г. в формате электронного конкурса. Начальная цена договора была выставлена на уровне 153,95 млн руб. Ценовое предложение «Ланита», видимо, составило 149,97 млн руб. По крайней мере, эта сумма стала итоговой в протоколе конкурсной комиссии.

Сумма ценового предложения «Крока» в этом же документе не прописана. Но судя по тому, что в сводной ведомости компания получила за него 0 баллов, снижать стартовую цену лота она не стала вовсе.

«Ланит» поставит «Россетям» «Р7-офис» на 150 млн рублей

Теперь победившему «Ланиту» нужно будет предоставить заказчику права на софт через интернет в течение трех дней, после того как стороны подпишут договор.

Что и для кого закупается

Как следует из документов на сайте госзакупок, «Россетям» требуются различные лицензии на «P7-офис. Профессиональный». Получателями выступают дочерние структуры заказчика по всей России: «Россети Московский регион», ПАО «МРСК Центра», «Россети Волга», «МРСК Центра и Приволжья», «Россети Тюмень», «Россети Сибирь», «МРСК Урала», «Россети Ленэнерго», «МРСК Северо-Запада», «Россети Юг», «Россети Кубань», «Россети Северный Кавказ», ТРК и «Янтарьэнерго».

На какое число рабочих мест закупаются те или иные лицензии, в спецификации поставки в явном виде не указано. Ранее по артикулам в документах CNews сделал вывод, что большей части филиалов требуются «профессиональные» пакеты, включающие и декстопное, и серверное ПО со сроком действия лицензии в три года. При этом двум филиалам из 14 требуются некие кастомизированные пакеты не вполне понятного состава.

На старте закупочной процедуры «Россети» расшифровать для CNews артикулы номенклатуры поставки не смогли.

Почему именно «Р7-офис»

Подчеркнем, что «Р7-офис» был прописан в тендерных документах «Россетей» в явном виде. Аналоги не предполагались, хотя в Реестре отечественного ПО при Минкомсвязи сейчас присутствуют офисные пакеты еще трех российских разработчиков. Речь о «Моем офисе» компании «Новые облачные технологии» (НОТ), «Циркон-офисе» предприятия «Свемел» и AlterOffice компании «Алми партнер».

Самым популярным из всех вышеупомянутых пакетов сейчас выступает «Мой офис». Несмотря на схожесть названий его разработчика и создателя «Р7-офис» — «Новые облачные технологии» и «Новые коммуникационные технологии», связанными эти организации по всем внешним признакам не являются, и на некоторых гостендерах выступают конкурентами. Например, на централизованных закупках офисного ПО для госорганов, находящихся в ведении Правительства.

Причины выбора «Россетей» в пользу именно «Р7-офиса» в тендерных документах рассматриваемой закупки не отражены. Объяснить это CNews в момент запуска тендера организация также не смогла.

При этом отметим, что в конце декабря 2019 г. разработчики «Р7-офиса» разместили на своем сайте сообщение о заключении с «Россетями» некоего соглашения о сотрудничестве. Его подробности не раскрывались. Отмечалось лишь, что оно будет вестись в контексте политики «Россетей» «по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта технических средств».

«Россети» — экс-чемпион по закупкам ПО

В недавнем прошлом «Россети» носили негласный титул рекордсмена по объемам госзакупок различного ПО Microsoft, в том числе и офисного. По крайней мере, когда имя американского вендора в явном виде фигурировало в названии процедуры. Так в 2016 г. объявленный «Россетями» соответствующий конкурс с начальной ценой договора в 2,1 млрд руб. стал на тот момент крупнейшим в своем роде.

Победителем тогда был признан единственный претендент — коллективный участник в составе «Софтлайн трейда» и «Ланита». Большая часть подписанных с ними соглашений имело сроки исполнения либо 30 сентября, либо 1 октября 2019 г.

Этот же коллективный участник стал единственным претендентом на аналогичной закупке «Россетями» ПО Microsoft в сентябре 2019 г. с начальной суммой договора в 1,86 млрд руб. Продлевать срок подачи заявок заказчик тогда не стал, хотя такой вопрос рассматривался. В итоге «Софтлайн» и «Ланит» практически не стали снижать стоимость лота; договор с ними заказчик решил подписать на 1,85 млрд руб. Срок действия предоставляемых исполнителями прав на ПО Microsoft должен истечь лишь 30 сентября 2022 г.

Впрочем, статус чемпиона по закупкам ПО Microsoft «Россети» некоторое время назад утратили. В августе 2017 г. Сбербанк запустил тематический тендер с начальной ценой договора в 4,4 млрд руб. По его итогам соглашение на 4 млрд руб. было подписано с «Энвижн». На сегодняшний день пальма первенства также у Сбербанка.

Несколько фактов о «Россетях»

«Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 октября 2007 г., выделившись из РАО «ЕЭС России».

По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория ее деятельности охватывает 80 регионов России. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 тыс. МВА.

В 2019 г. полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы — 217,5 тыс. человек.

Имущественный комплекс «Россетей» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале организации.