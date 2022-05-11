Портфель Mont пополнили офисные продукты российского разработчика «Р7-офис»

Дистрибьютор программного обеспечения Mont и российский разработчик офисных приложений «Р7-офис» объявили о начале сотрудничества. На сегодняшний день продукты вендора являются лучшей альтернативой иностранному ПО и соответствуют всем требованиям законодательства в области импортозамещения. Продукты «Р7» востребованы как со стороны государственных организаций и образовательных учреждений, так и со стороны бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Mont.

Пополнение портфеля Mont решениями «Р7-офис» позволит партнерам дистрибьютора предоставить заказчикам экосистему офисных возможностей, продукты с привычным для пользователей функционалом.

Платформа «Р7-офис» включает в себя кроссплатформенный комплект онлайн- и оффлайн-редакторов текстовых документов, электронных таблиц, презентаций, систему хранения файлов, электронную почту, календарь, контакты, корпоративную соцсеть, а также корпоративный мессенджер c ВКС, функции управления проектами, CRM и другие сервисы.

Цифровая система офисных приложений «Р7-офис» функционируют в уже имеющейся ИТ-инфраструктуре заказчика благодаря совместимости более чем с 50 популярными системами. Комплексные решения готовы к эксплуатации и не требуют дополнительного тестирования ПО, в том числе для безопасной совместной работы с любого устройства.

Используя возможности партнерской программы вендора и экспертизу дистрибьютора, партнеры Mont смогут не только расширить свой портфель услуг и получить дополнительный источник дохода, но и комплексную продуктовую, маркетинговую и техническую поддержку.

«Мы давно рассматривали сотрудничество с разработчиком “Р7-офис”. Производитель активно расширял возможности своих продуктов, а мы оценивали, насколько клиенты наших партнеров смогут использовать сервисы “Р7” для решения повседневных задач различной сложности без изменения привычного для себя формата работы. Ситуация быстро поменялась и сейчас заказчики ищут варианты перехода на реально работающие российские сервисы. По сути, рынок стал другим. А мы смогли найти варианты взаимовыгодного сотрудничества — соглашение подписано — и планируем в дальнейшем взаимодействовать с вендором максимально эффективно», — сказал Дмитрий Елин, директор направления, Mont.

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Группа компаний Mont основана в 1991 г. Mont занимается облачной, электронной и классической дистрибуцией, технической и сервисной поддержкой проектов. Продуктовый портфель Mont включает более 350 иностранных и российских поставщиков по направлениям: облачные сервисы, безопасность, виртуализация, САПР и графика и т.д.

Компания АО «Р7» – российский разработчик офисных приложений для совместной работы. Флагманским продуктом разработчика является комплекс приложений «Р7-офис», который не просто решает задачу альтернативных офисных редакторов, а является полноценным решением для офисной работы с набором необходимых приложений. Продукты «Р7» поставляются не только в госорганы, крупные компании и образовательные учреждения, но и в компании среднего и малого бизнеса.