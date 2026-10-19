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ПВС PVS-Studio

ПВС - PVS-Studio

ООО «ПВС» — российская компания, которая разрабатывает инструмент статического анализа исходного кода PVS-Studio для С, С++, С#, Java, Go, JavaScript и TypeScript. PVS-Studio — решение для улучшения качества, защищенности (SAST) и безопасности кода, применяется при построении процессов РБПО согласно ГОСТ Р 56939-2024.

 

 

 

PVS-Studio может работать как в открытой среде с доступом к внешним сервисам, так и в закрытом контуре без подключения к интернету. Благодаря on-premise модели компании могут организовать анализ исходного кода внутри собственной инфраструктуры, учитывая требования к защите данных и ограничения на передачу кода во внешние системы. Для работы без интернета предусмотрена возможность использовать локальную документацию по диагностическим правилам. 

PVS-Studio обеспечивает масштабируемый контроль качества, выявляет ошибки на ранних этапах разработки, что позволяет сократить затраты на их исправление в дальнейшем. А платформа PVS-Studio Atlas помогает управлять результатами анализа кода с возможностью разметки предупреждений, построения статистики и оценки качества проектов.

С 2008 года анализатор PVS-Studio помогает разработчикам, DevSecOps-инженерам, AppSec-инженерам из разных индустрий: машиностроение, нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, энергетический комплекс, космическая отрасль, медицина, металлургическая промышленность, финтех, логистика и транспорт, разработка игр.

Чтобы узнать, как PVS-Studio может быть полезен именно в вашем сценарии разработки, оставьте заявку на ВКС  с демонстрацией инструмента. На встрече наша команда покажет возможности статического анализатора, варианты интеграции в процесс разработки и ответит на ваши вопросы. Подробности — по ссылке.

Характеристики и сертификация:

Сведения о PVS-Studio включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.03.2021 №156, запись в реестре №9837 от 18.03.2021; российский вендор с локальной поддержкой без зависимости от иностранного поставщика.

PVS-Studio разрабатывается с учетом требований, предъявляемых к статическим анализаторам в ГОСТ Р 71207—2024.

Удовлетворяет функциональным требованиям к инструментам статического анализа кода, описанным в Методическом документе "Методика выявления уязвимостей и недекларированных возможностей в программном обеспечении" (утвержден ФСТЭК России 12 мая 2026 г.) для всех (с 6 по 1) уровней доверия, включая все дополнительные требования к исследованиям (усиления).

Отвечает требованиям к статическим анализаторам кода, изложенным в методическом документе ЦБ РФ "Профиль защиты".

Запускается на большом количестве ОС, в том числе отечественных: Windows, macOS, Arch Linux, Astra Linux, CentOS, Debian GNU/Linux, Fedora, Linux Mint, openSUSE, Ubuntu, РЕД ОС, Альт и т.д.

Основные продукты:

PVS-Studio – статический анализатор кода на C, C++, C#, Java, Go, JS и TS.
PVS-Studio Atlas — платформа управления результатами анализа кода и оценки качества проектов:

  • Atlas Server — серверная редакция для командной работы с отчетами анализатора кода.
  • Atlas Viewer — десктопное приложение для просмотра и разметки одного отчета анализатора.

Ключевые клиенты:

СВД ВС. PVS-Studio используется в сертифицируемой разработке защищенной ОС. Для соблюдения строгих требований по воспроизводимости контрольных сумм сборки команда разработки СВД ВС организовала эталонное сборочное окружение — Docker-контейнер с установленным комплектом разработчика ЗОСРВ Нейтрино и PVS-Studio.

YADRO. PVS-Studio интегрирован в процесс контроля качества кода телекоммуникационного оборудования.

ELTEX. С помощью статического анализатора PVS-Studio компания Eltex повысила безопасность разработки сервисных маршрутизаторов ESR.

KasperskyOS. PVS-Studio не только проверяет код, но и развивается с учетом реальных задач команды. 10 лет сотрудничества с KasperskyOS привели к появлению в анализаторе новых возможностей, которые теперь доступны всем пользователям.

Технологические партнеры

Группа Астра, РЕД СОФТ, SourceCraft, GitFlic, AKTIV.CONSULTING и др. 

Российские аналоги

  • AI SASTAV
  • AppSec.Wave
  • PT Application Inspector
  • Solar appScreener
  • Svace / Svacer
  • АК-ВС 3

Зарубежные аналоги

  • SonarQube
  • Coverity
  • Klocwork
  • Helix
  • Fortify
  • Parasoft
  • Checkmarx CxSAST

 

Контакты

  • Тула
  • +7 (903) 844-02-22
  • Почта: team@pvs-studio.ru
  • ВКонтактеTelegramMAXHabr
  • Пресс-служба: marketing@pvs-studio.ru
  • Запросы коммерческих предложений: request@pvs-studio.ru

Бизнес‑профиль подготовлен в октябре 2026 года.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.10.2026 PVS-Studio 8.01: OWASP Benchmark, поддержка JDK 25 и Go 1.27 1
06.10.2026 «Солар» и AppSec Solutions объединили контроль цепочки поставок ПО и управление уязвимостями 1
15.09.2026 Статический анализатор кода PVS-Studio интегрирован в платформу безопасной разработки SolidLab SDP 1
07.09.2026 Вышел PVS-Studio 8.00 с анализаторами Go, JavaScript и TypeScript 1
13.07.2026 Автоматическая настройка Workflow с PVS-Studio стала доступна в GitVerse 1
02.07.2026 В PVS-Studio теперь доступно раннее тестирование анализатора для TypeScript 1
01.07.2026 «Солар» и ShiftLeft Security объявили об интеграции решений по безопасной разработке 1
19.06.2026 PVS-Studio 7.43: анализ Unreal Engine для Team, расширение поддержки MISRA C++ 2023 и многое другое 1
25.05.2026 PVS-Studio официально доступен в CMake 1
24.04.2026 PVS-Studio 7.42: запуск тестирования новых анализаторов 1
17.03.2026 PVS-Studio запускает бета-тестирование статических анализаторов для JavaScript, TypeScript и Go 1
24.02.2026 Статический анализатор PVS-Studio официально доступен в Astra Linux 1
06.02.2026 Больше автоматизации, выше эффективность: в Security Vision рассказали о главных улучшениях продуктов за 2025 год 1
30.01.2026 В PVS-Studio подвели итоги 2025 года 1
18.11.2025 Компания Security Vision представила ASOC — единую платформу управления безопасной разработкой 1
31.10.2025 Статический анализатор PVS-Studio интегрируется с Tron.ASOC 1
02.09.2025 PVS-Studio предоставили НИУ «МЭИ» академическую лицензию в рамках сотрудничества 1
24.07.2025 Merlion и PVS-Studio заключили партнерское соглашение 1
15.07.2025 Москва покупает почти на полмиллиарда «Касперского» и другое защитное ПО 1
30.05.2025 Как устроен российский конвейер разработки ПО 1
09.11.2023 Почему бизнесу выгодно автоматизировать обзоры кода 1
09.12.2016 ИСП РАН представил российское ПО в рамках Первой открытой научно-практической конференции 1
01.02.2013 Статический анализатор кода PVS-Studio 5.00: теперь с поддержкой C++ Builder 2

Публикаций - 23, упоминаний - 23

ПВС и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation - GitHub 1112 4
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 83 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway - Хексвей 17 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 339 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1266 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3223 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1857 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1018 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 538 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Luntry - Лантри - КлаудРан 37 1
TeamStorm - Тимшторм 14 1
SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 23 1
Ferrum IT Group - Феррум АйТи Групп 18 1
РТСофт ЦПР - РТСофт Центр программных разработок 4 1
ITD Group - ShiftLeft Security - Пайнап - PineApp 10 1
МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 45 1
Ксими Дата - Ximi Data 4 1
МЭИ НИУ - НТИ МЭИ Центр компетенций - Научно-производственная организация 9 1
Kitware 1 1
Appliner - Эпплайнер 2 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5740 1
Cisco Systems 5384 1
Huawei 4728 1
Softline - Софтлайн 3821 1
Check Point Software Technologies 839 1
Acer Group - Acer Inc 2827 1
Fortinet 458 1
Schneider Electric 615 1
Visiology - Визиолоджи 97 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 808 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 198 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 252 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 160 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 856 1
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 20 1
Digma 259 1
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей КЦ - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 223 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 345 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 99 1
AUTOSAR 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5875 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13959 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2098 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2915 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 283 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 479 1
OWASP - Open Web Application Security Project 156 3
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 169 9
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 455 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36135 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7802 8
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 592 7
Кибербезопасность - ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки 26 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24179 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36933 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26539 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 459 5
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 592 4
Repository - Репозиторий 1218 4
Анализатор кода - Code analysis 69 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13352 3
Оцифровка - Digitization 5287 3
DevOps - Development и Operations 1283 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34067 3
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 933 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2656 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 464 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55065 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1664 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28645 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27109 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1197 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1801 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2380 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7530 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 337 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24871 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 378 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13176 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7901 2
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2063 2
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1450 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 145 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1261 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Создано именных указателей - 202958.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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