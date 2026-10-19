ПВС - PVS-Studio

ООО «ПВС» — российская компания, которая разрабатывает инструмент статического анализа исходного кода PVS-Studio для С, С++, С#, Java, Go, JavaScript и TypeScript. PVS-Studio — решение для улучшения качества, защищенности (SAST) и безопасности кода, применяется при построении процессов РБПО согласно ГОСТ Р 56939-2024.

PVS-Studio может работать как в открытой среде с доступом к внешним сервисам, так и в закрытом контуре без подключения к интернету. Благодаря on-premise модели компании могут организовать анализ исходного кода внутри собственной инфраструктуры, учитывая требования к защите данных и ограничения на передачу кода во внешние системы. Для работы без интернета предусмотрена возможность использовать локальную документацию по диагностическим правилам.

PVS-Studio обеспечивает масштабируемый контроль качества, выявляет ошибки на ранних этапах разработки, что позволяет сократить затраты на их исправление в дальнейшем. А платформа PVS-Studio Atlas помогает управлять результатами анализа кода с возможностью разметки предупреждений, построения статистики и оценки качества проектов.

С 2008 года анализатор PVS-Studio помогает разработчикам, DevSecOps-инженерам, AppSec-инженерам из разных индустрий: машиностроение, нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, энергетический комплекс, космическая отрасль, медицина, металлургическая промышленность, финтех, логистика и транспорт, разработка игр.

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Характеристики и сертификация:

Сведения о PVS-Studio включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.03.2021 №156, запись в реестре №9837 от 18.03.2021; российский вендор с локальной поддержкой без зависимости от иностранного поставщика.

PVS-Studio разрабатывается с учетом требований, предъявляемых к статическим анализаторам в ГОСТ Р 71207—2024.

Удовлетворяет функциональным требованиям к инструментам статического анализа кода, описанным в Методическом документе "Методика выявления уязвимостей и недекларированных возможностей в программном обеспечении" (утвержден ФСТЭК России 12 мая 2026 г.) для всех (с 6 по 1) уровней доверия, включая все дополнительные требования к исследованиям (усиления).

Отвечает требованиям к статическим анализаторам кода, изложенным в методическом документе ЦБ РФ "Профиль защиты".

Запускается на большом количестве ОС, в том числе отечественных: Windows, macOS, Arch Linux, Astra Linux, CentOS, Debian GNU/Linux, Fedora, Linux Mint, openSUSE, Ubuntu, РЕД ОС, Альт и т.д.

Основные продукты:

PVS-Studio – статический анализатор кода на C, C++, C#, Java, Go, JS и TS.

PVS-Studio Atlas — платформа управления результатами анализа кода и оценки качества проектов:

Atlas Server — серверная редакция для командной работы с отчетами анализатора кода.

— серверная редакция для командной работы с отчетами анализатора кода. Atlas Viewer — десктопное приложение для просмотра и разметки одного отчета анализатора.

Ключевые клиенты:

СВД ВС. PVS-Studio используется в сертифицируемой разработке защищенной ОС. Для соблюдения строгих требований по воспроизводимости контрольных сумм сборки команда разработки СВД ВС организовала эталонное сборочное окружение — Docker-контейнер с установленным комплектом разработчика ЗОСРВ Нейтрино и PVS-Studio.

YADRO. PVS-Studio интегрирован в процесс контроля качества кода телекоммуникационного оборудования.

ELTEX. С помощью статического анализатора PVS-Studio компания Eltex повысила безопасность разработки сервисных маршрутизаторов ESR.

KasperskyOS. PVS-Studio не только проверяет код, но и развивается с учетом реальных задач команды. 10 лет сотрудничества с KasperskyOS привели к появлению в анализаторе новых возможностей, которые теперь доступны всем пользователям.

Технологические партнеры:

Группа Астра, РЕД СОФТ, SourceCraft, GitFlic, AKTIV.CONSULTING и др.

Российские аналоги:

AI SASTAV

AppSec.Wave

PT Application Inspector

Solar appScreener

Svace / Svacer

АК-ВС 3

Зарубежные аналоги:

SonarQube

Coverity

Klocwork

Helix

Fortify

Parasoft

Checkmarx CxSAST

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Тула

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Почта: team@pvs-studio.ru

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Пресс-служба: marketing@pvs-studio.ru

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Бизнес‑профиль подготовлен в октябре 2026 года.