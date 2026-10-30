PVS-Studio стал доступнее для Unreal Engine-разработчиков

Статический анализатор кода PVS-Studio, решение для обеспечения качества, надежности и защищенности исходного кода теперь доступен для небольших и средних студий, разрабатывающих игровые проекты на Unreal Engine. Об этом CNews сообщил представитель PVS-Studio.

Компания PVS-Studio расширила возможности лицензирования статического анализатора для разработчиков на Unreal Engine. Начиная с версии PVS-Studio 7.43, выпущенной в июне 2026 г., анализ проектов на Unreal Engine доступен в лицензии Team, тогда как ранее для этого требовалась лицензия Enterprise. Изменение позволит небольшим и средним игровым студиям использовать статический анализ в рамках повседневной разработки.

Современные игровые проекты становятся все масштабнее: кодовая база может включать миллионы строк, сотни модулей и множество взаимосвязанных компонентов. В таких условиях даже опытным разработчикам бывает сложно своевременно обнаруживать все ошибки с помощью компилятора и код-ревью. При этом для небольших и средних студий дополнительные расходы на исправление проблем после релиза могут быть особенно чувствительными.

«Unreal Engine используют команды самого разного масштаба — от крупных студий до небольших независимых разработчиков. При этом задачи, связанные с качеством кода, остаются актуальными независимо от размера команды. Мы хотим сделать статический анализ более доступным для разработчиков, которые работают с ограниченными ресурсами, но при этом стремятся поддерживать высокое качество своих проектов», — сказал руководитель разработки статических анализаторов PVS-Studio Филипп Хандельянц.

Ошибки, обнаруженные уже после выхода игры, могут потребовать срочных исправлений, дополнительных проверок и отвлечения разработчиков от текущих задач. Чем раньше проблема выявлена, тем проще команде разобраться в ее причине и внести необходимые изменения.

PVS-Studio помогает автоматизировать поиск потенциальных проблем непосредственно в процессе разработки. Анализатор можно использовать на разных этапах работы с кодом — при локальной разработке и в CI/CD. Это позволяет выявлять подозрительные участки до того, как они приведут к дополнительным затратам на отладку и исправление.

При этом статический анализ не заменяет разработчиков и другие процессы контроля качества. Его задача — обратить внимание команды на потенциально проблемные места и сократить время, необходимое для поиска ошибок.

PVS-Studio учитывает особенности проектов на Unreal Engine и развивается с учетом задач разработчиков. Компания тесно сотрудничает с Epic Games, что помогает совершенствовать интеграцию анализатора с экосистемой Unreal Engine.

Для проектов на Unreal Engine PVS-Studio предоставляет готовые аннотации и специализированные диагностические правила, которые позволяют учитывать особенности движка и выявлять характерные для UE-проектов проблемы.

Анализатор поддерживает запуск через Unreal Build Tool, работу с различными версиями Unreal Engine, а также интеграцию с инструментами распределенной сборки Unreal Build Accelerator, Horde и SN-DBS. Это позволяет использовать PVS-Studio в уже существующих процессах разработки и сборки проектов.

Помимо проверок, связанных с Unreal Engine, PVS-Studio помогает обнаруживать широкий спектр типичных проблем в C++ коде, включая ошибки работы с памятью и ресурсами, проблемы с неинициализированными данными, нарушения времени жизни объектов, логические ошибки и потенциально опасные преобразования типов.

Расширение возможностей Team-лицензии делает статический анализ более доступным для небольших и средних игровых команд и позволяет им использовать PVS-Studio без перехода на корпоративный уровень лицензирования.

«Работа с Unreal Engine требует, чтобы инструмент оставался стабильным в разработке, поэтому мы уделяем внимание не только новым возможностям, но и качеству уже существующих: исправляем найденные проблемы, дорабатываем сценарии использования и работаем над снижением числа ложноположительных срабатываний. Отдельную роль здесь играет сотрудничество с Epic Games: оно помогает нам быстрее учитывать изменения в экосистеме Unreal Engine и точнее адаптировать анализатор под задачи пользователей», — отметил Филипп Хандельянц.