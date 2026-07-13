Автоматическая настройка Workflow с PVS-Studio стала доступна в GitVerse

Компания PVS-Studio, разработчик решения для обеспечения качества, надежности и защищенности исходного кода, объявила о появлении готовых шаблонов для статического анализа в GitVerse Starter Workflow. Об этом CNews сообщили представители PVS-Studio.

GitVerse — это российская платформа для совместной работы над кодом и хостинга ИT-проектов, созданная компанией «СберТех». Она служит полноценным аналогом GitHub или GitLab, включает встроенные ИИ-инструменты для автоматизации разработки, а также возможность локального развертывания.

Нововведение позволяет разработчикам быстро внедрить автоматическую проверку кода в существующие проекты без необходимости создавать пайплайн с нуля.

Так, теперь в GitVerse доступны шаблоны для проектов на C++, C# и Java (прим.: языки, на которых инструмент PVS-Studio производит анализ). При настройке workflow достаточно выбрать шаблон PVS-Studio, соответствующий языку программирования проекта.

«Каждый шаблон уже включает основные этапы сборки и статического анализа. После небольшой адаптации под особенности конкретного проекта пайплайн готов к использованию и может быть встроен в процесс CI/CD», — сказал Developer Advocate PVS-Studio Валерий Филатов.

Интеграция PVS-Studio в GitVerse сокращает время на настройку инфраструктуры и упрощает внедрение статического анализа в процесс разработки. Это позволит командам быстрее начать автоматический поиск потенциальных ошибок, дефектов и уязвимостей на ранних этапах жизненного цикла программного обеспечения.