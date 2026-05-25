PVS-Studio официально доступен в CMake

Инструмент статического анализа кода PVS-Studio теперь официально доступен в CMake, генераторе сценариев для сборочных систем. Об этом CNews сообщили представители PVS-Studio.

CMake — это кроссплатформенное средство автоматизации сборки программного обеспечения, развиваемое Kitware и используемое компаниями по всему миру. Например, анализатор PVS-Studio полностью использует CMake с 2020 г.

Начиная с версии CMake 4.3.0 стал возможен запуск PVS-Studio одновременно со сборкой C или C++ проекта. Срабатывания анализатора будут отображаться вместе с сообщениями и предупреждениями компилятора.

Процесс настройки статического анализатора PVS-Studio практически не отличается от других поддерживаемых в CMake решений: достаточно объявить одну директиву и перечислить нужные параметры.

При этом привычные способы анализа CMake-проектов с помощью PVS-Studio через compile_commands.json и CMake-модуль никуда не пропали, и ими по-прежнему можно пользоваться.

Все возможные варианты и способы анализа проектов, использующих CMake, описаны в документации PVS-Studio.

